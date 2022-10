Cristina Plevani ex gieffina è lapidaria: il Grande Fratello è morto

Non ha dubbi su quello che dovrebbe essere il destino del Grande Fratello Cristina Plevani e con un commento sui social lo spiega indignata

E’ stata la prima amatissima vincitrice della prima edizione italiana del Grande Fratello. E in questi anni ha sempre seguito sui social, le vicende del reality di Canale 5. L’abbiamo vista poco in tv, la Plevani ha ripreso in mano la sua vita, con lavori che non hanno avuto molto a che fare con il mondo dello spettacolo. Oggi ha deciso di dire la sua anche lei, su quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 7 e su quello che sta ancora succedendo. Non ha dubbi l’ex vincitrice del Grande Fratello: il reality ormai, è arrivato al capolinea. La Plevani è molto schietta con le sue parole e sulla questione di Marco Bellavia non ha molti dubbi: se è vero che i concorrenti in casa si sono comportati nel peggiore dei modi, è altrettanto vero che c’è stato un casting, che ci sono state delle persone che hanno reputato idoneo Marco Bellavia per l’ingresso in casa…E allora poi, che cosa è successo?

Le parole di Cristina Plevani: pensiero lapidario

“Che il programma, dopo 22 anni, non abbia più se senso di esistere, e‘ cosa ovvia. Che quest’anno abbiano messo dentro una manica di stronz*, anche questo è ovvio, basta sentirli parlare” ha detto la Plevani senza girarci troppo intorno. E poi: “Ma io vado a monte della questione: chi fa i casting? Il conduttore o gente qualificata a selezionare persone?“.

Il post sui social della Plevani continua con queste parole: “Il gf non è solo un reality e‘ comunque un microcosmo a contatto con persone che non conosci e con delle limitazioni. La figura dello psicologo è una figura importante sia durante il programma ma soprattutto prima di entrare…e se lo dico è perché qualcuno mi aveva detto che non tutti sono idonei a entrare in quella casa: i cambi di routine, l’isolamento, l’uscita dalla propria confort zone per qualcuno può essere destabilizzante.

Poi nello specifico parla di quello che è successo a Marco: ” a mio parere per Marco Bellavia non era il reality giusto, non era il luogo giusto. Mettiamoci poi il carico di ritrovarsi con persone che non avevano nessuna voglia di ascoltare e con scarsa educazione morale.“

L’ex vincitrice del Grande Fratello prima edizione ha così concluso: “La televisione è un tritacarne ma i concorrenti non devono essere carne da macello a favore degli ascolti. Sempre tornando a monte, inutile utilizzare il grande fratello come programma per sensibilizzare la gente su vari tempi. Dai caz* stiamo parlando di grande fratello. Morale della favola: la colpa non è solo dei concorrenti ma di chi seleziona e fa i casting. A questo punto direi: il Grande Fratello è morto.“