Parla il manager di Marco Bellavia: “Prima di entrare stava bene, problemi causati dai concorrenti”

Il manager di Marco Bellavia punta il dito contro gli altri concorrenti: "Stava bene, i problemi sono stati causati dal loro atteggiamento"

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda oggi 6 ottobre 2022, Marco Bellavia sarà nuovamente protagonista e finalmente, racconterà la sua verità. Il concorrente ha lasciato la casa del GF VIP sabato e ha deciso di non partecipare al programma nella diretta di lunedì. Il suo manager però, prima che Marco parli e racconti la sua versione dei fatti, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni all’AdnKronos, mettendo alcuni puntini sulle i. Molto si è parlato dei colloqui conoscitivi che Marco ha fatto, delle sessioni con tutta la squadra e degli incontri con gli esperti del Grande Fratello VIP. Si è discusso di come sia stato possibile che se ci fossero dei problemi, nessuno se ne era accorto. Lo stesso Signorini ha specificato lunedì sera, che non aveva notato nulla nei suoi incontri con Marco Bellavia. E oggi il suo manager spiega che non c’era nulla da vedere, perchè Marco, prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP, stava bene. Le parole di Tony Toscano: “Prima di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema. L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti”.

Parla il manager di Marco Bellavia

Tony Toscano, a differenza di quanto ha fatto Marco fino a questo momento, punta il dito contro i concorrenti del Grande Fratello VIP 7. E rilasciando brevi dichiarazioni dall’Adnkronos spiega: “Marco è sempre stata una persona allegra, solare e disponibile , sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all’interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi Marco non è riuscito più a gestire”. Il manager di Bellavia spiega che la casa è stata come una bolla ma che Marco se la sarebbe cavata se non ci fosse stato l’atteggiamento di chiusura da parte degli altri concorrenti e aggiunge: “Marco aveva solo bisogno del supporto dei suoi compagni di avventura, supporto che purtroppo non ha avuto, perché molti di loro si sono scagliati inspiegabilmente contro di lui.”

Il manager di Marco ha anche spiegato che si sta valutando la possibilità di farlo rientrare nella casa del Grande Fratello VIP nelle prossime settimane. Vedremo che cosa succederà, intanto questa sera Marco sarà in diretta con Alfonso Signorini e per la prima volta ascolteremo le sue parole.