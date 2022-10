Marco Bellavia stasera al GF VIP. Panicucci promette: “Rivelazioni clamorose”

Federica Panicucci ha annunciato la presenza di Marco Bellavia nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda stasera su Canale 5

Nella puntata di Mattino 5 News di oggi, Federica Panicucci ha dato delle anticipazioni di quello che succederà questa sera su Canale 5. Come saprete, dopo la tormentata puntata di lunedì che è stata la più vista di stagione ( e che probabilmente resterà tale con un ascolto che ha superato il 25% di share e i 3,5 milioni di spettatori) ci si aspettano anche grandi cose dal nuovo appuntamento con Alfonso Signorini, oggi su Canale 5. Ed è stata Federica Panicucci a spiegare che questa sera, ci sarà in diretta con il conduttore del Grande Fratello VIP 7, anche Marco Bellavia. Siamo felici di questo annuncio della conduttrice, un annuncio che ci porta a pensare che Marco sta meglio e che potrà partecipare quindi alla diretta del reality di Canale 5. Non sappiamo ancora se ci sarà un confronto con gli altri concorrenti ma la Panicucci ha spiegato che Marco Bellavia avrà delle rivelazioni molto importanti da fare al conduttore. Che cosa avrà da dire a Signorini? Le parole della conduttrice di Mattino 5 News hanno destato molta curiosità, come immaginerete ma non è detto che ci sia qualcosa di realmente clamoroso, questo annuncio potrebbe servire per creare la giusta hype, come si fa in questi casi.

In queste ore Marco Bellavia è tornato attivo sui social e ha risposto anche al romantico gesto di Pamela Prati che insieme a Carolina Marconi ha preparato per lui una crostata. Lo abbiamo inoltre visto sereno e sorridente insieme a suo figlio e ci auguriamo che una eventuale partecipazione al Grande Fratello VIP in diretta, non porti di nuovo a una situazione complicata da gestire, con la speranza che chi deve prendere certe valutazioni, questa volta, non commetta errori.

Marco Bellavia torna al Grande Fratello VIP

Ieri si era persino parlato di un possibile rientro di Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello VIP 7, una ipotesi che però ci sembra molto lontana dal potersi realizzare ( a meno che Signorini non decida di fargli passare del tempo magari da solo insieme a Pamela Prati per riaccendere le speranze dei #belprati ). Potrebbe inoltre esserci un confronto con i concorrenti che sono usciti, da Giovanni Ciacci a Ginevra, passando per Sara Manfuso che proprio ieri ha abbandonato la casa. Staremo a vedere che cosa succederà: appuntamento alle 21,40 con la nuova puntata del Grande Fratello VIP questa sera su Canale 5.