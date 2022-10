Pamela Prati e le dolci parole per Marco Bellavia che risponde dopo la crostata

Marco Bellavia risponde alle parole di Pamela Prati che ieri per lui ha anche preparato una crostata

C’è da dire che anche Pamela Prati si è resa conto un po’ troppo tardi di quello che stava succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ed è vero, lei con Marco non ha mai avito atteggiamenti sgradevoli ma nel momento in cui il Bellavia si era “permesso” di dire che la show girl era come lui, facendo un paragone non scontato, la Prati si era subito risentita. “No no, io non sono come te” aveva detto durante una nomination Pamela. Tutte cose che ovviamente non dimentichiamo ma si deve andare avanti. Lo sta facendo Marco Bellavia, che ha ripreso la sua vita lontano dalla casa del Grande Fratello VIP, lo stanno facendo anche i concorrenti rimasti in gioco. Ieri Pamela Prati e Carolina, hanno preparato una crostata per Marco, con la speranza che questo gesto in qualche modo, arrivasse all’ex conduttore di Bim, Bum, Bam.

Le belle parole di Pamela Prati per Marco Bellavia

Parlando con i suoi compagni di viaggio ieri Pamela Prati aveva commentato: “Lui è un’anima bella e cercava amore. Cercava affetto e io mi sono immedesimata in tanti momenti in lui. Mi dispiace che io non l’ho capito. “

E ancora: “Ti dico che se io l’avessi visto lì sul divano in quella scena… mi si è spezzato il cuore. Uno deve sempre contare fino a 10 prima di parlare come hanno fatto molti qui dentro. Dobbiamo osservare senza farci condizionare dalle cose che dicono gli altri. In confessionale ho detto che voglio sue notizie“. E mentre preparavano la crostata, con Carolina, speravano entrambe che Marco stesse meglio.

La risposta di Marco a Pamela

Il Bellavia ha voluto rispondere sui social, chissà magari nella puntata di giovedì mostreranno a Pamela Prati la risposta di questo Marco, quello vero. Postando una storia con la foto della crostata che è stata preparata da Pamela e Carolina, Marco ha commentato: “Grazie mia unica anima gentile, goodnight cherie”.