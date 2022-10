Pamela Prati e Carolina preparano una crostata per Marco Bellavia: “speriamo gli faccia piacere”

Carolina e Pamela Prati hanno deciso di preparare una crostata per salutare Marco augurandosi che stia meglio: le ultime news dal GF VIP

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 oggi si respira una strana aria. C’è chi sembra aver capito la lezione arrivata dalla puntata di ieri sera in diretta con Alfonso Signorini, c’è chi invece fa finta di nulla e c’è persino che non ha compreso la gravità dei fatti accaduti negli ultimi giorni. Ma il gioco va avanti, le punizioni sono state prese, le decisioni anche. E allora anche i concorrenti cercano di voltare pagina, senza però dimenticare quello che è accaduto. Carolina e Pamela Prati questo pomeriggio hanno deciso di dedicare un pensiero a Marco Bellavia e insieme, si sono messe a preparare una crostata. Hanno quindi impastato la pasta frolla, scelto le decorazioni da fare e scritto sulla superficie del dolce “Marco”. Pamela poi ha fatto dei piccoli cuori per decorare la crostata e mentre stava terminando la preparazione insieme alla Marconi, si è detta speranzosa che il suo amico, possa in qualche modo apprezzare. Anche Carolina ha commentato, con la speranza che Marco possa comprendere il loro reale dispiacere e apprezzare questo gesto. “Spero che Marco stia meglio” ha detto Pamela preparando la crostata per l’uomo che sembrava averle rubato un pezzettino di cuore. Poi le cose, sono andate in modo diverso. Sui social qualcuno apprezza, altri meno.

Pamela Prati e Carolina preparano una crostata per Marco

Non tutti i telespettatori del Grande Fratello VIP stanno apprezzando il gesto di Pamela e Carolina. C’è chi scrive su twitter: “Voglio dire a Pamela e Carolina questa crostata che avete scritto Marco con i cuori la potevate fare quando Marco stava in casa adesso bello così che fate tutte le brave.”

Nel frattempo Marco ha ripreso in mano la sua vita e oggi ha postato le prime storie sui social in compagnia di suo figlio e siamo tutti davvero molto felici di averlo rivisto con il suo sorriso migliore. Sicuramente non sarà facile affrontare tutto quello che è successo, ma con l’aiuto delle persone giuste e con l’amore delle persone a lui care, sicuramente Marco ritroverà la giusta via. Noi glielo auguriamo.