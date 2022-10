Marco Bellavia è a casa con suo figlio e sui social ha qualcosa da dire

Marco Bellavia ha ancora molto da dire e con accanto suo figlio è tornato il sorriso

Marco Bellavia è a casa con suo figlio Filippo, si sono riuniti, lui appare riposato e sorridente, uscire dalla casa del GF Vip gli ha fatto bene. Ha avuto la sfortuna di incontrare il gruppo di vipponi sbagliato e se non ne parla nella storia che dedica a suo figlio lo fa in un post. Un bacio di Filippo, finalmente riuniti poi si sposta e mostra una pianta che ha a casa, racconta una storiella e sono risate, quelle semplici tra padre e figlio, quelle che non hanno bisogno di tante spiegazioni. L’ex conduttore di Bim Bum Bam è tornato dopo avere abbandonato il Grande Fratello Vip. La sua scelta non poteva essere diversa e se i coinquilini non l’hanno compreso tutti gli altri si sono schierati dalla sua parte.

Marco Bellavia cercava la forza in 22 persone e ne ha trovate migliaia

Nella casa più spiata d’Italia Marco Bellavia ha incontrato ignoranza e indifferenza. Le frasi che continuano a girare sui social, quelle che i suoi ex compagni di avventura gli hanno rivolto fanno ancora e sempre rabbrividire. Marco Bellavia ha mostrato la sua fragilità, ha avuto un coraggio enorme ma ha pagato il conto ed è lui che sui social ripete una frase che aveva detto ai vipponi prima di andare via: “Però starei ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano ce la farà. Da solo non ce la fa”.

Ma adesso aggiunge: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di…?”. Una gran delusione per lui il Grande Fratello ma tutti gli altri sono con Marco, tutti siamo dalla sua parte. Sembra che tornerà nella casa o forse resterà nello studio del GF Vip ma avrà un confronto con chi credeva potesse essergli amico. Lo speriamo così come speriamo non resti mai più solo, che chi ha detto che lo aiuterà lo farà davvero fino in fondo.