Gegia ancora contro Marco Bellavia: “Voleva fare cosacce nel letto, da lì è partito tutto”

Nuove pesanti frasi di Gegia su Marco Bellavia: ecco che cosa ha raccontato a Charlie Gnocchi

Sono giorni che ripetiamo tutti, ma proprio tutti la stessa cosa: Gegia andava squalificata ancora prima di Ginevra Lamborghini. Anche per il suo bene, non solo per quello del programma. Perchè la sua presenza nella casa del Grande Fratello VIP è totalmente immotivata. Non solo non ha compreso il male che ha fatto a Marco con le sue parole; non solo si è scusata solo ieri sera con una motivazione che non stava nè in cielo nè in terra. Ma non ha capito che in quella casa, ci sono telecamere h24 e così, dopo aver subito in parte lo stesso trattamento di Marco, ed essersi ritrovata tutti i concorrenti contro, che l’hanno nominata quasi all’unanimità, l’attrice oggi ha ricominciato esattamente da dove aveva lasciato. Stanca di sentirsi dire che ha sbagliato con Marco Bellavia, continua a cercare giustificazioni e questa mattina, ha davvero detto delle cose gravissime, che ha tirato fuori solo dopo una settimana dall’inizio di tutto. Come mai?

Gegia lancia nuovi pesanti accuse contro Marco Bellavia

Non contenta di tutto quello che ha detto, delle cose che le erano state spiegate, Gegia oggi ha davvero superato ogni limite. Come mostrano i tanti video che circolano in rete, ha raccontato: “E poi sto fatto de Marco, tutti dicono ‘Madonna che me**a che è Gegia’. Ma guarda che lui voleva fare cose nel letto con me. E per quello gli ho detto ‘tu non stai bene’. Sì per quello gli ho detto quelle cose. ” In diretta con Alfonso Signorini quindi ha mentito, ha mentito di essere pentita, ha inventato di essere provata per via del caldo. E poi dopo le scuse, eccola di nuovo a puntare il dito contro Marco.

Parlando con gli altri ha detto: “Quando è stato nel letto con me. Se voleva fare cosacce? Sì. Infatti gli ho detto ‘ma che sei matto? Ma tu non stai bene’. E da lì è partito tutto. L’ho detto scherzando ma comunque non avrei fatto nulla.”

Qui vi mostriamo la conversazione quasi surreale con Charlie Gnocchi