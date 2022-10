E’ scontro tra Wilma e Carolina. La Goich usa una brutta frase contro la Marconi

Sono durissime le parole di Wilma Goich contro Carolina Marconi: ecco che cosa è successo nella casa del Grande Fratello VIP 7

Se in diretta, nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 10 ottobre, si è visto qualcosa dello scontro tra Carolina Marconi e Wilma Goich, è durante i blocchi pubblicitari che la discussione tra le due signore si è infiammata. Le parole delle clip di Carolina non sono proprio piaciute alla Goich che non ha apprezzato quello che stava accadendo in diretta, puntando il dito contro la Marconi. A nulla sono valsi i tentativi degli altri vipponi che hanno invitato le due signore a chiarirsi con toni diversi. Wilma era scatenata e la discussione si è infiammata quando la cantante ha chiesto a Carolina di non chiamarla più “nonnì” nomignolo affettuoso che nella casa è stato dato alla Goich.

Ed è stata proprio una frase di Carolina a mandare al manicomio la cantante. La Marconi ha accolto al richiesta di Wilma e ha spiegato: “Da oggi non ti chiamerò più nonnì va bene. Non te lo meriti“. Una frase molto chiara. La Marconi voleva infatti dire che non si merita di essere chiamata da lei in modo affettuoso. E invece la Goich ha fatto un caso, interpretando a modo suo queste parole, come se Carolina le avesse detto che non si meritava di essere nonna. Da qui è iniziata una discussione accesissima, durante la quale la Goich ha anche detto che se ci fosse stato suo nipote in casa, avrebbe spaccato la faccia a Carolina. Parole che ovviamente, hanno indignato il pubblico.

Le dure parole di Wilma Goich contro Carolina Marconi

Il durissimo attacco della Goich a Carolina: “Cosa ca**o ne sa lei? Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua! Ha detto che non sono degna di essere una nonna, ma è pazza. Ma come si permette quella.”

E quando gli altri concorrenti hanno cercato di farle notare quello che era successo davvero, la Goich ha continuato: “ No che non ho esagerato e le ho sentite bene le sue parole. Io ho detto se c’era mio nipote le spaccava la faccia. Se non l’ha detta quella frase io le chiederò scusa. Dirò ‘ok ho capito male scusami tanto’. Però io ho sentito quella frase e non sono matta. “

E ancora: “Poi ha pure detto ‘cuore marcio’. Ha chiesto scusa però l’ha detto e poi c’è l’altra frase. Senti va bene così. Mi hanno pure nominata, uscirò e va benissimo. Se mi dicono ‘guarda non è vero ha ragione lei’ Io chiederò scusa. Io però ti posso assicurare che ha detto quella frase. E come l’ho sentita ho detto ‘se c’era mio nipote le spaccava quella faccia’.”