Carolina Marconi velenosissima contro due vippone: “Brutte iene, sono marce”

Sono durissime le parole di Carolina Marconi nei confronti di Patrizia Rossetti e Wilma Goich: ecco che cosa ha detto

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda questa sera si potrebbero davvero scaldare molto gli animi. E’ chiaro che nel gioco, ci siano delle alleanze e che si stiano delineando anche le amicizie. Il day time del GF VIP di oggi ci ha mostrato ad esempio, come molti giovani ( e anche meno giovani) trovino un po’ troppo aggressivo il comportamento di alcuni vipponi. Carolina Marconi si è sbilanciata tanto in questi ultimi giorni, facendo notare alcuni atteggiamenti di Wilma Goich e di Patrizia Rossetti siano andati oltre. Ha fatto i complimenti ai ragazzi, che invece, essendo più giovani a volte hanno dimostrato atteggiamenti persino più maturi di quelli di chi ha qualche anno in più e dovrebbe dare l’esempio.

Le dure parole di Carolina contro Wilma e Patrizia Rossetti

Va detto che quello che è il pensiero di Carolina Marconi, sembra essere il pensiero di molti spettatori che anche nel caso di Marco Bellavia, non avevano gradito l’atteggiamento della Goich, che tra l’altro ne è uscita senza macchia, almeno per Signorini.

Ma torniamo alle parole di Carolina. Come si è visto nel day time di oggi del GF VIP, Carolina ha espresso il suo parere spiegando: “Wilma Goich e Patrizia Rossetti singolarmente sono buone, insieme sono terribili e se la prendono con i più deboli.“

E ancora: “Sono proprio le persone più grandi che dovrebbero dare l’esempio e invece! Sono proprio marce nel cuore, sono tutto ciò che io non vorrei essere.”

E ancora: “Sono due donne capricciose a volte diventano bambine capricciose. Quando litigano diventano delle iene brutte, ma proprio iene iene brutte. Sai cosa penso? Che i giovani sono meglio di loro, sono due egoiste. Non mi piace la competizione che hanno.” Immaginiamo che queste immagini saranno mostrare oggi in diretta alle concorrenti interessate e che ne uscirà un faccia a faccia sicuramente molto interessante. Un confronto che forse chissà inizierà anche prima, visto che Carolina ha detto che si accomoderà sul divano, nel posto che preferisce, senza badare alle pretese di Patrizia Rossetti che si vuole accomodare sempre sullo stesso punto. “Non ci sono scritti i nomi sul divano” ha detto la Marconi.