Gegia offende e insulta Antonella Fiordelisi e sui social è di nuovo polemica, giustamente

Gegia ancora protagonista di un imbarazzante momento nella casa del Grande Fratello Vip 7: ecco che cosa ha fatto

Come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli in questi giorni, e ha ragione da vendere, quando usi certe parole è perchè fanno parte del tuo linguaggio, del tuo modo di comportarti. Ed è incredibile come in meno di tre giorni, si parli di donne che offendono altre donne, in due programmi televisivi di Canale 5 e Rai 1, con parole vergognose. E’ successo a Ballando con le stelle con le pesanti offese di Iva Zanicchi nei confronti della Lucarelli ed è successo anche ieri al Grande Fratello VIP. E il fatto che non sia successo in diretta, ma alla due di notte dopo le nomination, non cambia molto. Protagonista, manco a dirlo, di questo momento imbarazzante e da dimenticare, Gegia ( comprendere che cosa ci faccia ancora nella casa dopo tutto il marcio che è uscito dalla sua bocca resta poi un mistero della fede).

Tutto è iniziato con le nomination. Per chi non avesse seguito la serata intorno all’una di notte…Rinfreschiamo la memoria. Antonella Fiordelisi con il 42% dei voti è la preferita del pubblico e ha quindi diritto di scegliere un concorrente da mandare al televoto nella puntata di giovedì che dovrebbe essere una puntata con eliminazione.

Come era prevedibile, la Fiordelisi, senza pensarci troppo, ha fatto il nome di Gegia. Ne ha di motivazioni, il fatto che l’abbia scelta non ci stupisce. E la Fiordelisi ha ribadito concetti già espressi: “La voto perchè è una persona insensibile”. Una analisi che ci sembra parecchio corretta, visto quello che è accaduto nel post puntata, quando Gegia, parlando con Carolina e altre vippone ha spiegato come mai era finita in nomination e ha usato delle parole davvero imbarazzanti nei confronti di Antonella.

Le parole di Gegia contro Antonella Fiordelisi

Parlando con Carolina e Nikita, Gegia ha quindi commentato: “No non avete capito, ci sono finita subito all’inizio della puntata di stasera. Io non ho preso votazioni come voi altri. Nessuno di loro mi ha nominata. Al televoto mi ci ha mandata direttamente quella zo**oletta“.

Per chi si fosse perso il momento, ecco il video