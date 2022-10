Attilio Romita deluso dal GF VIP si sfoga: “Mia figlia non mi parla da quando ho accettato”

Duro sfogo di Attilio Romita contro il Grande Fratello VIp. Il giornalista rivela: "Mia figlia non mi parla più"

Attilio Romita ha manifestato ancora una volta la sua insofferenza nei confronti di Alfonso Signorini e del Grande Fratello VIP. Pensava che nella casa avrebbe avuto un ruolo di maggiore impatto, che si chiedessero a lui dei pareri su questioni serie, come ad esempio il Prati Gate e invece è convinto che a casa, stia arrivando una sua immagine distorta, quella della macchietta. Anche dopo la puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri sera, Romita quindi ha espresso il suo malumore, tirando in ballo Signorini e rivelando un segreto di cui fino a questo momento non aveva parlato. L’ex giornalista del TG1 ha infatti raccontato che sua figlia non era d’accordo con la sua partecipazione al reality e che da quando ha deciso di accettare la richiesta, lei ha smesso di rivolgergli la parola. E adesso che vedrà questa immagine, che ne sta uscendo, potrebbe essere più difficile recuperare con lei.

Lo sfogo di Attilio Romita: mia figlia non mi parla più

“Quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace” queste le parole di Attilio che ha fatto notare ai suoi compagni che avrebbe molto altro da dire, ad esempio sul caso Pamela Prati ma che nessuno gli dà modo di farlo. Poi si è sfogato: ” Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Lei non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui. Mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma. Se entri lì perdi una figlia sappilo’.“

Romita era convinto che avrebbe potuto recuperare subito i rapporti ma quello che sta succedendo nella casa gli lascia dei dubbi. E parlando con gli altri concorrenti ha anche aggiunto: “Quando uscirò proverò a riprendermela. Se poi esco con ste scenette davvero non la recupero. Poi continuano a dire che bacio tutti e faccio l’idiota. Così ne esco male e mia figlia sarà ancora più arrabbiata. Ne ho parlato in confessionale, ma loro mi ripetono che sto facendo un bel percorso”.

Nelle parole di Attilio Romita leggiamo a dire il vero, tanta ingenuità. E meno male che ha lavorato per decenni in tv…