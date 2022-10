La Lucarelli troppo gelosa, Lorenzo vede poco Anastasia e la Kuzmina si lamenta

Il triangolo infiamma Ballando con le stelle: Lucarelli vs Anastasia, ecco che cosa è successo

Seratina un po’ delicata per il povero Lorenzo Biagiarelli, messo in mezzo tra due fuochi. Il concorrente ha dimostrato di essere un ottimo ballerino al fianco di Anastasia Kuzmina, ma proprio perchè la maestra vorrebbe qualcosa di più da Lorenzo, ci sarebbe bisogno di una intesa anche fuori dalla sala prove di Ballando con le stelle, una cosa che ieri la ragazza, ha cercato di spiegare sulla pista di Ballando con le stelle. Parlando con i giudici, e nelle clip, ha fatto capire che lei e Lorenzo si vedono solo in sala prove e mai in altre occasioni. E chiaramente sono arrivate le domande di Selvaggia Lucarelli: “Com’è che ti vuoi frequentare fuori di qui? Non ti basta?”. Anastasia Kuzmina quindi ha spiegato: “Mi vorrei prendere un caffè con lui” nascondendosi dietro a Lorenzo Biagiarelli. E’ bene precisare che non si è trattata di una polemica e che le due signore stavano scherzando. Lorenzo ha quindi commentato ironicamente: “Dai, abbiamo entrambi trent’anni e siamo in due fasi diverse della vita“. Selvaggia Lucarelli con la risposta pronta ha replicato: “Vabbè ne parliamo a casa”.

Anastasia vuole di più da Lorenzo Biagiarelli

Visto che la situazione è parecchio particolare, anche gli altri giudici hanno commentato: “Sento meno il terzo incomodo” dice Carolyn Smith “però questa non è una scusa. Una coppia deve fare quello che deve fare una coppia, a prescindere da chi c’è all’esterno. Bisogna dimenticare l’altra persona perché la persona più importante nel gioco è la persona che fa da partner nella gara”. Francesco Canino: “Mi sembrava uno dei fratelli Karamazov, ma la cosa che mi ha fatto più rabbrividire è stata la canzone”.

Il commento di Sara di Vaira

Ci ha pensato poi Sara di Vaira a mettere carne sul fuoco, spiegando: “È importantissimo il caffè fuori dalla sala. Ballando con le stelle è una famiglia. Ci deve essere il ballerino, la ballerina e la coppia. Ma anche il fidanzato o la fidanzata. Selvaggia sei così intelligente che puoi invitare i ragazzi a cena. Prendi anche te il caffè con Lorenzo“. Selvaggia Lucarelli: “Ma che volete da me, ma io boh?“. Ma Sara Di Vaira continua: “È importantissimo frequentare il partner fuori dalla sala. Anastasia continua così”. Aspettiamo adesso le clip della prossima settimana per capire che cosa è successo!