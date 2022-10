Ballando con le Stelle 2022: scuse, dispettucci, Massimiliano Gallo e i primi eliminati nella seconda puntata

Cos'è successo nella seconda puntata di Ballando con le Stelle? Come sempre, di tutto e di più

Dopo una prima puntata fatta di grandi discussioni e controversie, la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022 ha dato meno gioie per gli amanti delle polemiche. L’appuntamento del 15 ottobre 2022 del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci è andato più liscio del previsto con un battibecco centrale che ha coinvolto, ancora una volta, i voti e l’assegnazione del tesoretto.

Ma non sono mancati anche i colpi di scena come l’esibizione con il tutore di Luisella Costamagna e il ritorno sulla “scena del crimine” di Iva Zanicchi e Giampiero Mughini, che hanno dovuto nuovamente affrontare la giuria. E a fine serata è stata messa a segno la prima vera eliminazione di questa stagione del programma. Rivediamo in breve cos’è successo nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022 nel prossimo paragrafo.

Ballando con le Stelle 2022: la seconda puntata, il riassunto

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022 ha dimostrato come alcuni concorrenti si siano concretamente impegnati per migliorare le loro esibizioni ed altri che non hanno fatto alcun passo avanti nella loro scoperta del mondo della danza. Ottime le performance di Lorenzo Biagiarelli (sulle note de Le Tagliatelle di Nonna Pina), Ema Stokholma, Gabriel Garko e Alessandro Egger.

Sorprendente anche la coreografia portata in scena dal maestro Pasquale La Rocca e dalla sua allieva vip Luisella Costamagna. I due hanno potuto provare in un giorno l’esibizione fatta in diretta tv a causa di un infortunio subìto dalla giornalista. In ogni caso, una performance davvero molto ben riuscita e l’handicap di non poter usare a pieno regime entrambe le gambe si è trasformato in un esercizio di stile davvero sopraffino.

Fra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli sembra esser stata sepolta l’ascia di guerra: la giornalista ha ufficialmente accettato le scuse fatte dalla cantante nei giorni scorsi e su questo caso lei stessa ha dichiarato di non volerci tornare più.

Ballerino per una notte questa volta è stato l’attore Massimiliano Gallo, che molti ricorderanno per essere il marito tradito nella serie tv crime Imma Tataranni Sostituto Procuratore. La piccola esibizione di Boogie ha creato un insolito siparietto fra i giudici che hanno dovuto votare la performance.

Rispetto a quanto accade di solito, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto si sono rifiutati di fare un “10”; anzi, al contrario, hanno dato “0”. Questo non di certo per fare un dispetto all’ospite di turno ma per depotenziare intenzionalmente il tesoretto che da 50 è passato a soli 30 punti. Scelta non gradita da Rossella Erra che si è arrabbiata per l’ennesima volta con Selvaggia Lucarelli.

Il tesoretto è andato a Giampiero Mughini che, dalle ultime posizioni, è balzato al primo posto della classifica generale e dunque, di fatto, automaticamente salvo. Ad andare a rischio eliminazione sono state le ultime due coppie in classifica: Dario Cassini con Lucrezia Lando e Marta Flavi con Simone Arena.

Il voto social aperto fra le due coppie spareggianti ha salvato Dario Cassini condannando alla prima eliminazione Marta Flavi e il suo maestro. Li rivedremo nella serata ripescaggio.