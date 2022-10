Si accende una lite furiosa nella notte tra Amaurys e Charlie: volano accuse e paroloni

E' successo di tutto nella casa del Grande Fratello VIP 7 questa notte, anche una furiosa litigata tra Amaurys e Gnocchi

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7, nella casa gli animi si sono davvero scaldati ed è successo di tutto. In particolare, c’è stata anche una furiosa litigata tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez che non è stata ripresa dalle telecamere. Sul canale 55 infatti, mentre si sentivano le urla di Amaurys e di Charlie, veniva inquadrato un innocente uccellino che ha scelto la sera sbagliata per godersi il fresco romano sulla casa del Grande Fratello VIP 7! Tutto sarebbe iniziato, secondo quanto hanno raccontato gli altri concorrenti del GF VIP, da una intromissione di Charlie in un discorso che Amaurys stava facendo con altre persone. Il cubano non ha gradito che per l’ennesima volta Gnocchi, dicesse la sua su un argomento nel quale nessuno lo aveva chiamato in causa. Lo ha spiegato anche Luca ad Attilio Romita, dicendo che Charlie ha questo vizio di entrare a gamba tesa nei discorsi che stanno facendo le altre persone, senza che nessuno lo chiami in causa. Nel frattempo i telespettatori, sul canale 55 hanno iniziato a sentire le urla di Perez: “Tu parli solo di c*zzate Charlie! Mi hai rotto il c*zzo ti te, non ti avvicinare! Mi hai rotto il c*zzo. Tu la devi smettere di fare il tuttologo!”.

Amaurys si sfoga con Nikita dopo la lite con Charlie

“Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi” ha detto Perez ma purtroppo, è difficile comprendere di che cosa si stesse parlando, con questo discorso. Successivamente, mentre Charlie e Amaurys stavano ancora litigando, Gnocchi è stato chiamato in confessionale, forse per placare gli animi. “Vai a sfogarti in Confessionale falso di m*rda! Falso del c*zzo!“ ha detto l’ex campione dio pallanuoto mentre Charlie insinuava che Amaurys gli avesse messo addosso le mani. Perez ha sbottato: “Io non ho messo le mani addosso a nessuno”.

Qui uno spezzone di quanto accaduto

Secondo quanto hanno ricostruito alcuni spettatori che hanno poi continuato a seguire la diretta questa notte, tutto è iniziato da un discorso che Amaurys stava facendo, su Marco. Cercava di spiegare che è anche testimonial di alcune Onlus, forse come se si volesse giustificare e Charlie gli avrebbe detto di smetterla di parlarne…