Daniele Dal Moro stufo di Elenoire: “Non sono il suo badante. Sbaglia con Nikita”

Stufo dell'atteggiamento di Elenoire Ferruzzi, Daniele dal Moro sbotta e prende una posizione anche se non ne parla direttamente con lei

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello VIP 7, gli equilibri stanno cambiando. L’ultima puntata in onda infatti, ha mostrato alcune dinamiche che i vipponi non avevano avuto modo di osservare da vicino. Daniele dal Moro, si è reso quindi conto che Elenoire Ferruzzi ha iniziato a legarsi a lui esagerando, perchè vede qualcosa che non esiste e non solo. A causa di questa sua gelosia, ha anche iniziato a offendere senza motivo Nikita. Nella notte di lunedì e ieri, Daniele ha provato a confrontarsi con gli altri vipponi, ma si è ben guardato da un confronto diretto con la Ferruzzi. E ha provato a capire il perchè di questo atteggiamento, condannando tra l’altro, alcuni modi di fare della concorrente. Il veronese poi, ha anche parlato con Giaele, alla quale ha detto senza troppi giri di parole, che mai potrebbe essere interessato alla Ferruzzi in quanto sua compagna o fidanzata.

Non solo il badante di Elenoire Ferruzzi : le parole di Daniele dal Moro

“Gliel’ho già detto una, due, tre, quattro volte.. Mica ho fatto niente di male, non sono qua per fare da badante a qualcuno. Dopo un po’ mi stufo” sono state queste le parole di Daniele in uno suo sfogo con Antonino. Tra l’altro Daniele si aspetta una puntata molto dura giovedì sera, immagina infatti che sarà chiamato a parlare di questa situazione e non ne è affatto felice. “ Cerco di essere delicato. La scorsa puntata ho definito Elenoire protettiva nei miei confronti e lei si è arrabbiata perché l’ho definita così. […] Elenoire ha un atteggiamento del C! Ma te la puoi prendere perché io parlo con Nikita? Ma cosa le ha fatto Nikita? Niente! Non so davvero cosa dirti”.

In precedenza, parlando con Giaele, Daniele aveva specificato che da Elenoire si aspetta solo una bella amicizia. L’influencer ne aveva quindi parlato con la Ferruzzi che per tutta risposta, proprio come era successo con Luca, si è inalberata dicendo che Daniele mente, come fanno tutti gli uomini che non possono ammettere di essersi innamorati di una persona transessuale.