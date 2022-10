La sorella di Nikita perde la pazienza: racconta la verità sulla famiglia, e chiede rispetto

La sorella di Nikita chiede rispetto per lei e per la sua famiglia e prova a spiegare le ferite del passato

In questi giorni si è molto parlato del passato di Nikita, dopo che la concorrente del Grande Fratello VIP 7 ha raccontato nella casa, dei suoi trascorsi. Una infanzia difficile, la voglia di andare via e lasciarsi tutto alle spalle, non perchè non amasse i suoi genitori ma perchè a causa della religione da loro professata, c’erano obblighi e regole che una bambina non può capire e che una ragazzina adolescente, può decidere se seguire o meno. Nikita, sua sorella e suo fratello, hanno nel tempo compreso le scelte dei genitori, hanno superato tante cose, nonostante le ferite del passato siano rimaste. Vero è che per la mamma e il papà di Nikita, ascoltare alcuni racconti in prima serata, non deve esser stato facile. A spiegarlo è stata la sorella di Nikita che in qualche modo, ha confermato le parole della ragazza, che ha raccontato di aver passato la sua infanzia a mangiare wurstel e tramezzini. Una precisazione arrivata dopo che la mamma di Nikita, ha postato sui social alcune immagini, che ritraevano delle pietanze preparate, come se in qualche modo volesse smentire le parole di sua figlia.

La sorella di Nikita per l’ennesima volta ha provato a spiegare la loro complicata situazione, chiedendo anche rispetto per la sua famiglia, una famiglia semplice che è stata travolta da un tritacarne mediatico difficile da gestire. “Devo ammettere che sono stanca di tutto questo gossip. Ho fatto tanta fatica per raggiungere l’equilibrio che ho personale e familiare, questa situazione ci ha sbattuto in un tritacarne…” ha scritto la sorella di Nikita sui social, volendo poi fare delle precisazioni. Ha spiegato che la vita non è tutta bianco o nero e che i loro genitori hanno fatto si tanti errori, senza neppure accorgersene. E Nikita, racconta quello che ha vissuto da bambina, rimasta da sola, senza che nessuno potesse spiegarle tante cose.

Le precisazioni della sorella di Nikita

Sul capitolo cibo, in qualche modo la sorella di Nikita ha dato ragione a lei e non a sua madre spiegando: “Riguardo a come mangiavamo, diciamo pure che mia madre non ama cucinare. Non ha mai avuto nessuno che le insegnasse a farlo, eravamo 3 bimbi e aveva molte cose da fare. Quindi le cose poco costose e pratiche andavano per la maggiore. “

E ancora: “Però è anche vero che a Niki non piaceva praticamente nulla da bambina, la mattina odiava fare colazione con le cose dolci e quindi si mangiava i wurstel. Tornando dalla sala mia madre buttava su alla veloce una minestra pronta. Lei non la voleva e allora panino o wurstel ecc. “

E ha concluso: “Vi chiedo cortesemente di portare rispetto alla nostra famiglia e di capire che questa situazione per noi non è facile, non desideriamo che per avere i vostri gossip da seguire le nostre vite private vengano sconquassate se non addirittura peggio.”