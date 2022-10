Nikita, la madre si difende mostrando cosa cucina

Sui social la risposta della madre di Nikita dopo le confessioni al GF Vip. E' tutto così assurdo

La madre di Nikita non ci sta, ai racconti della figlia nella casa del GF Vip risponde mostrando il piano cottura con le pentole. Nikita ha confidato che la madre non aveva molta voglia di cucinare e comprava tramezzini o metteva nel piatto i wurstel senza nemmeno scaldarli aggiungendo senape e ketchup. E’ solo una parte dei ricordi della gieffina, solo una parte dei racconti sulla sua famiglia e la disperazione vissuta da piccola e nell’adolescenza, fino al punto di pensare al suicidio. Un’infanzia per niente serena ma la madre di Nikita non corre ad abbracciarla, non chiede di vederla, di parlarle, è risentita e con sarcasmo racconta la sua storia, lo fa sui social, a modo suo.

La madre di Nikita interviene sui social

Nikita e la mamma, una contro l’altra ma a distanza. Le confessioni familiari fanno male, ognuno reagisce in base al proprio vissuto e la signora Sabrina aveva bisogno di smentire pubblicamente ma sui social, con i suoi follower. Due pentole sul piano cottura e c’è chi dice siano vuote. Non lo sono, la signora Sabrina mostra l’arrosto e spiega che nell’altra pentola c’è la minestra di lenticchie.

Il pranzo e la cena sono solo una parte del dolore che Nikita ha tirato fuori, ha raccontato della sua famiglia di testimoni di Geova, ha confessato che si è sentita libera nonostante il terrore di andare via di casa.

“Mia mamma non amava cucinare e lo faceva solo quando c’era mio padre. Quando lui non c’era lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco a mangiare sugli scivoli. Se andavamo a casa prendeva due würstel di quelli confezionati, non li scaldava nemmeno, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello”.

Un racconto a cui la madre di Nikita ha risposto: “Minestra di lenticchie ed arrosto di vitello. Ecco ciò che sto cucinando. Mi dispiace per chi pensa che qui si mangi SOLO wurstel crudi e tramezzini ma come si sa, ognuno crede a ciò che vuole credere” aggiungendo sempre sui social che non ha parole e non ha nemmeno intenzione di trovarle.

Tra i commenti al suo piano cottura con le pentole: “Comunque un figlio può sbagliare, ma un genitore che continua a fare sarcasmo anziché cercare di capire cosa non è funzionato, da portare un figlio a questo, è proprio triste…per il resto si mangi ciò che vuole. L’arrosto è pure brutto e si vede che non è fatto con amore”.