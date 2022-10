Nikita racconta di un momento buio della sua vita: aveva 16 anni, ha pensato al suicidio

Nikita ha raccontato di un momento davvero difficile della sua vita: aveva 16 anni quando ha pensato di togliersi la vita

Non è semplice provare a raccontare le storie dei concorrenti del Grande Fratello VIP 7, dopo quello che è successo a Marco Bellavia. Ma chi vuole seguire il programma, e lo farà per altri 5 mesi almeno, dovrà cercare di voltare pagina, senza dimenticare è chiaro, ma dando anche la possibilità ai concorrenti, di farsi conoscere. Scegliendo le persone a cui dare una seconda possibilità. E sui social, in queste ore, si sta parlando molto della storia di Nikita Pelizon ( che il pubblico di Sky aveva imparato a conoscere per la sua partecipazione a Pechino Express lo scorso anno). Tra l’altro, il caso Marco Bellavia, ci ha anche distratto da accuse molto forti che sono state fatte alla modella, che secondo alcuni vipponi nella casa ( la cosa non ci stupisce davvero più dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito) porterebbe sfortuna. Non sappiamo se di questo si parlerà ma probabilmente Nikita, avrà modo di farsi conoscere meglio anche dal pubblico di Canale 5. E oggi nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha raccontato di un momento buio del suo passato e si è aperta.

La confessione di Nikita al Grande Fratello VIP 7

Parlando del suo passato, Nikita ha raccontato ai suoi compagni di viaggio: “Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene. ” Nikita ha spiegato quindi di aver pensato a un gesto estremo e ha parlato di questo periodo drammatico durante il quale ha pensato che la sola soluzione fosse quella di togliersi la vita. E ha raccontato: “In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’. E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per farlo. “

Poi ha continuato con queste parole il suo racconto: “Poi mi hanno fermata appena in tempo. Adesso però vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”. Parlando poi di quello che è successo ieri sera durante la diretta, Nikita ha spiegato: “Per me sarà una lezione, Cristina mi ha detto che è stata una giornata da dimenticare ma invece per me sarà una giornata da ricordare”.