Spinalbese e Giale fanno pace e la vippona sceglie suo marito. Decisione provvisoria o definitiva?

Dopo la diretta del GF VIP arriva il chiarimento tra Giale e Antonino Spinalbese

E’ stata una serata parecchio impegnativa per Giaele quella del 10 novembre nella lunga diretta del Grande Fratello VIP 7 che l’ha vista protagonista. Giaele dopo aver ricevuto la lettera di suo marito non ha vissuto giorni facili ma si è comunque lasciata coccolare da Antonino Spinalbese, fino a quando il vippone, ha deciso di mettersi da parte, scegliendo di non essere il motivo della possibile crisi di questa coppia. E lo ha spiegato anche ad Alfonso Signorini, il bel parrucchiere, che pur avendo un grande feeling con Giaele, preferisce lasciarle i suoi spazi, visto che ha un marito che ama e dal quale vorrebbe tornare. Giaele dal canto suo sta meditando che decisione prendere ma dopo aver incontrato anche suo padre nella puntata di ieri del GF VIP, ha voluto un faccia a faccia con Antonino. In attesa di capire se il suo poto è ancora nella casa del Grande Fratello VIP o se vuole lasciare tutto per tornare dal suo Brad, Giaele ha avuto un incontro chiarificatore con Antonino.

Giaele e Antonino: il confronto dopo la diretta del GF VIP 7

Giaele aveva già spiegato nei video e nei confessionali, che quello che ha provato per Antonino, pur essendo un qualche sentimento, non è paragonabile a quello che prova per l’uomo che ha sposato, per cui sa bene che cosa vuole. In merito a quello che farà, ha anche aggiunto che parlando con le sue amiche in casa, ha compreso che forse deve distaccarsi per il bene di tutti da Antonino, per evitare anche fraintendimenti: “Ovviamente mi hanno consigliato di fare dei passi indietro e quello sarà fatto. In più cercherò di togliere sempre di più la mia corazza. Io ti devo ringraziare per i tuoi consigli. Adesso capisco anche perché avevi fatto dei passi indietro e ti eri raffreddato. Ho compreso che l’avevi fatto per me, dopo aver visto la lettera di Brad. Anche le parole di mio padre mi hanno fatto capire tanto. Mi ha detto che tu sei un buon amico e che io forse volevo altro” ha detto Giaele ad Antonino.

Giaele ha anche provato a spiegare quello che prova per Spinalbese e lo ha fatto con queste parole: “ io in diretta ho voluto dire la verità. Intendo quando mi hanno chiesto cosa provo per te, se era solo amicizia o di più. Avrei potuto non dare la risposta sulla cotta per te. Però io voglio essere sincera sempre. Non avrei mai voluto passare per falsa. Io non posso mentire non mi piace. ” E ancora: “Ho preferito la sincerità e mentire non sarebbe stato corretto nei confronti tuoi, di mio marito e del pubblico. Se io provo o ho provato qualcosa, trovo giusto dirlo.“

Giaele ribadisce che pensa a come chiarire con suo marito: “Adesso la mia priorità è sistemare con Brad, il resto è tutto in secondo piano. Poi il secondo punto è vivermi questa esperienza come Giaele, fare il mio percorso e andare avanti. Adesso parlano i fatti, ci siamo allontanati io e te e continueremo a stare distanti, lui quindi capirà. Questo non significa che non ti voglio bene, ma è giusto stare lontani come avevi pensato te”.