Dopo la lettera di suo marito Brad, Giaele lascerà il GF VIP 7? Il dubbio

E' ancora in crisi Giaele e dopo la lettera di suo marito Brad non sa come comportarsi: lascerà la casa del Grande Fratello VIP 7?

Sono giorni difficili per Giaele quelli che sta vivendo nella casa del Grande Fratello Vip 7. La ragazza infatti ha iniziato a pensare che suo marito possa non aver gradito alcuni atteggiamenti ma anche alcune frasi usate in questi giorni. Il suo rapporto con Antonino, alcune dichiarazioni e il fatto che Bradford Beck non si sia fatti sentire, l’ha mandata in crisi. Nel corso della puntata del 3 novembre 2022 però, Alfonso Signorini ha letto una lettera che il marito di Giaele le ha voluto scrivere e far recapitare. Una lettera che in qualche modo rassicura la ragazza sul fatto che Brad la ami ancora. Ma nella prima parte della missiva, ci sono degli avvertimenti molto forti per la bella influencer che non sa quindi che cosa pensare di tutto questo. Ha ribadito quindi quello che aveva detto in precedenza a Signorini, durante un collegamento in diretta: la sua volontà di comunicare con suo marito e se questo faccia a faccia non dovesse esserci, lei potrebbe anche decidere di lasciare il reality di Canale 5.

La lettera di Brad a Giaele

Le parole usare dal marito di Giaele sono piene d’amore per la ragazza, e fanno anche capire che Brad sa bene che il rapporto che hanno, non può essere compreso da tutti.

Nella lettera le ha scritto: “Ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di fiducia per vivere la vita al massimo rimanendo impegnati insieme nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci e non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte perché una parte di te era ed è sempre con me.” Brad ha fatto poi notare che ci sono stati degli atteggiamenti forse poco rispettosi ma che comunque, lui crede ancora nel percorso in questo reality nonostante tutto, e sa bene che quello che si vede in tv non corrisponde al vero, le ricorda anche di stare attenta perchè le foto vengono manipolate. E poi le ha ricordato tutto l’amore che prova per lei, è ancora forte.

Giaele in lacrime si è detta pronta a lasciare la casa: se suo marito non dovesse palesarsi, allora sarebbe lei ad andare via.