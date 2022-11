Focolaio covid al Grande Fratello VIP 7: 4 concorrenti positivi, cosa sta succedendo

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 scoppia il focolaio covid: sono al momento 4 i concorrenti positivi

E alla fine, dopo tante chiacchiere, è arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset. Questa settima edizione del Grande Fratello VIP non è nata sotto una buona stessa, sembra essere evidente, e il focolaio covid che si è sviluppato nella casa, ne è un’altra dimostrazione. Da ore sui social correva la voce che ci fossero dei concorrenti positivi nella casa. Tutto è iniziato con l’uscita di Patrizia Rossetti, che a quanto pare stava male già dalla notte. I telespettatori avevano fatto notare che Patrizia non era stata bene ma che anche altri vipponi si erano lamentati di stare poco bene. Ad esempio pare che Luciano Punzo, uno dei neo entrati, avesse detto di aver il mal di gola. Allo stato attuale delle cose, come si conferma con un comunicato ufficiale da parte di Mediaset, i concorrenti che hanno contratto il covid 19 sono 4. Patrizia Rossetti è stata la prima a essere tamponata, forse perchè aveva i sintomi più evidenti ma non è detto che sia stata lei a contagiare gli altri. Più probabile invece che ci sia stato uno dei concorrenti entrato da poco in casa, nonostante la quarantena. Ma i casi possono essere diversi visto che in questa edizione, le misure di sicurezza, si rispettano al minimo, come la distanza nel giardino con i parenti in visita o il fatto di entrare nello studio del GF VIP. Si pensava che si potesse chiaramente sperare in un miglioramento ma il covid non fa sconti. E purtroppo è successo il peggio. Quello che non è capitato in due anni e mezzo di pandemia, è successo quando le restrizioni sono state forse allentate. Nonostante i controlli, i tamponi, le accortezze, purtroppo è accaduto.

Il comunicato ufficiale Mediaset: 4 i concorrenti positivi al covid 19

Al momento, come si legge nel comunicato stampa ufficiale di Mediaset, i concorrenti che hanno preso il covid sono 4. Oltre a Patrizia Rossetti sono positivi anche Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. Nel comunicato stampa si fa sapere che tutti gli altri concorrenti vengono costantemente monitorati e che sono stati avvisati di allertare subito la produzione, qualora ci fosse l’insorgere di un sintomo che potrebbe lasciar pensare a un contagio.

La produzione del Grande Fratello VIP fa sapere che tutti i concorrenti positivi, stanno comunque bene e sono stati isolati.