Luca Salatino ancora in lacrime, il pubblico si divide e lui si strugge

E' disperato Luca Salatino, anche oggi piange sconsolato e il pubblico si chiede se sia possibile che è solo la mancanza della fidanzata a renderlo così angosciato...

Il pubblico non è più totalmente schierato dalla parte di Luca Salatino. Se è vero che l’ex tronista di Uomini e Donne, è uno dei concorrenti più amati di questa settima edizione del Grande Fratello VIP, è altrettanto vero che molti sono stufi di vederlo sempre struggersi. Non fosse altro che i motivi per i quali piange, non sono poi così gravi. Sente la mancanza della sua fidanzata Soraia, una ragazza con cui stava da 4 mesi . E’ vero che il tempo non conta ma è anche vero che non puoi struggerti così tanto. Soraia sta bene, l’ha anche vista giovedì sera, le aveva promesso che non avrebbe più pianto. Le aveva promesso che sarebbe rimasto in casa, e che avrebbe riso, si sarebbe divertito…E invece, neppure 24 ore dopo, Luca Salatino è di nuovo in lacrime. “Sono stanco, non ce la faccio più“ ammette Luca “ho paura di deluderla”. Luca si sfoga parlando con Daniele che avendolo visto sconfortato, a bordo piscina, si è avvicinato a lui per chiedergli come stesse.

Ancora un crollo per Luca Salatino nella casa del Grande Fratello VIP

“Io devo ascoltare me stesso” afferma Luca, stanco di ascoltare l’opinione altrui “Ogni giorno sto sempre più male”. Il VIP spiega al coinquilino che prova a distrarsi, a fare altre cose, ma questo dolore inizia a diventare insostenibile. Ed è per questo che adesso il pubblico inizia a porsi delle domande: ma siamo davvero sicuri che il malessere di Luca dipenda solo dalla mancanza che sente della sua fidanzata? Perchè questo stare male, sembra essere un qualcosa di più profondo.

“Cosa fai? Molli?” Daniele prova a tirare su il suo amico, a fargli comprendere che può farcela. “Ti devi dire: adesso tiro fuori la grinta” continua il concorrente, ma nulla riesce a placare il pianto di Luca che ancora una volta piange disperato. A stare vicino a Luca è stata anche Nikita che gli ha ricordato che questa partecipazione al Grande Fratello VIP gli serve anche per costruire un futuro che abbia delle solide basi. Ma Luca davvero, è sembrato essere particolarmente scoraggiato, molto più del solito.