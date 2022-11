Charlie Gnocchi parla dei problemi di Luca Salatino: “Non solo la depressione”

Charlie cerca di giustificarsi per quello che è successo con George parlando dei problemi di Luca: non solo depressione, ci sarebbe anche altro

Ieri sera, la fidanzata di Luca Salatino, Soraia, ha fatto una incursione nella casa del Grande Fratello VIp 7 per provare a incoraggiare il suo uomo ma anche per spiegargli che tutte quelle lacrime non fanno bene alle persone che sono fuori. Una sorta di aut aut quello di Soraia che ha invitato Luca a cambiare atteggiamento anche pensando ai suoi cari che da fuori lo guardano e lo vedono spesso piangere. Alla fine di questo faccia a faccia, Luca ha deciso di continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 7 e di provare a cambiare anche il suo modo di fare. Meno lacrime, più risate e più voglia di farsi conoscere dal pubblico.

Nel post puntata quindi si è parlato anche di questa situazione e Charlie Gnocchi ha spiegato ad altri concorrenti che ci sono delle cose su Luca che lui sa ma che non può dire. Forse però Charlie non sa che Luca più volte, anche con Elenoire Ferruzzi, aveva parlato dei suoi anni difficili, non sa che si è anche confidato raccontando di un pensiero che lo aveva sfiorato, quello di compiere un gesto estremo. Insomma Luca si è spesso aperto con le persone a lui care e non si è mai nascosto. Charlie però ieri sera si è lasciato scappare quella che potrebbe essere un’altra confidenza fatta da Luca, parole che non sono passate inosservate al pubblico che stava seguendo la diretta notturna su Mediaset Extra.

Le parole di Charlie Gnocchi su Luca Salatino

“Luca ha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo solo a lui. Gli ho detto ‘voglio che gli altri non sappiano niente, sappiamo io e te’. Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui” ha detto Charlie. Poi ha raccontato anche di quello che era successo quando in casa c’era ancora Amaurys: “Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui. Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche.“

Il discorso di Charlie nasce anche dal suo volersi giustificare per alcune cose dette a George, come quella di non poter comprendere certe cose perchè troppo piccolo. E infatti ha poi spiegato a Nikita: “Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione.”

A detta di molti spettatori, Charlie con queste parole avrebbe fatto anche capire che Luca ha avuto problemi con la droga, una cosa di cui però forse in casa, non aveva mai parlato prima.