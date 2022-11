Tale e Quale Show 2022: chi ha vinto il talent di Rai1? Carlo Conti svela anche i 12 concorrenti del Torneo

La puntata finale di Tale e Quale Show 2022 ha eletto il vincitore e i sei partecipanti al torneo di venerdì prossimo

Dopo una lunga cavalcata durata sette appuntamenti televisivi, Tale e Quale Show 2022 ha finalmente eletto il nome del concorrente vip vincitore di questa dodicesima edizione. Il talent show sulle imitazioni di Carlo Conti ha visto sfidarsi nella parte alta delle classifica tutti volti al maschile quali l’attore Gilles Rocca, l’influencer Andrea Dianetti e il cantante Antonino. Non a caso, proprio loro tre si sono piazzati sul podio finale di questa settima ed ultima puntata, andata in onda stasera 11 novembre 2022.

A trionfare è stato Antonino Spadaccino: il cantante di origini foggiane ha vinto l’edizione 2022 di Tale e Quale Show con un totale di 414 punti. Al secondo posto si è piazzato Andrea Dianetti con 392 punti. Terzo classificato Gilles Rocca con 373 punti. Altrettanto meritevole il quarto posto di Elena Ballerini che si è comunque battuta con onore con i suoi 347 punti totali.

Tale e Quale Show 2022: il torneo

Oltre al trionfatore Antonino Spadaccino, ad Andrea Dianetti, Gilles Rocca ed Elena Ballerini, altri concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show torneranno sul palco del programma la prossima settimana per una speciale puntata dedicata al Torneo dei Campioni. Come già avvenuto lo scorso anno, infatti, ben sei concorrenti dell’edizione in corso dovranno sfidare i sei concorrenti più alti in classifica nella passata edizione.

Dall’edizione 2022, troveremo i già citati Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca per gli uomini a cui si aggiungono Elena Ballerini, Valentina Persia e (per il rotto della cuffia) Rosalinda Cannavò. Dall’edizione 2021, invece, tornano: Francesca Alotta, Dennis Fantina, i Gemelli di Gudonia, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. La presenza di Fantina è dovuta al forfait di Ciro Priello che per altri impegni non potrà prendere parte alla serata evento.

Un po’ come avviene con gli spareggi lunghi di Ballando con le Stelle, anche Tale e Quale Show quest’anno permette al pubblico di votare con un “mi piace” le card dei dodici concorrenti del torneo e di poterlo fare nel corso dell’intera settimana. Sui social del talent show Rai sono già presenti le card a cui apporre la propria preferenza.

Tale e Quale Show 2022: vincitori e vinti

Se è vero che sei concorrenti accedono al torneo, altri devono lasciare per sempre la gara. Nel fondo della classifica finale di Tale e Quale Show 2022 abbiamo trovato Valeria Marini (221 punti), Samira Lui (274 punti) e Alessandra Mussolini (298 punti) per le donne e Claudio Lauretta (345 punti) e il duo Paolantoni – Cirilli (223 punti) per gli uomini.

Ma, a sorpresa, Carlo Conti ha rivelato che la coppia Francesco Paolantoni – Gabriele Cirilli non tornerà a casa del tutto sconfitta. Proprio nella speciale puntata del torneo di Tale e Quale Show ci sarà modo di vederli nuovamente in azione… Ma in che cosa?