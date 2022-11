L’aereo per Nikita dal fidanzato non fidanzato: “Ci sarò”. La reazione

Sulla casa del Grande Fratello VIP vola un aereo per Nikita: lo ha inviato il fidanzato non fidanzato

Pochi minuti fa sul cielo di Cinecittà è volato un aereo dedicato a Nikita Pelizon. A mandarlo è stato il suo fidanzato, o almeno lei ne è convinta. Nikita ha chiarito più volte che non vuole etichettare la relazione e che parlare di fidanzato sarebbe troppo ma per facilitare la comprensione di chi ci legge, lo chiamiamo così! Per Nikita, il passo falso di Valerio, è arrivato quando in diretta tv è stato mostrato un video che lei ha montato questa estate, prima di entrare nella casa. Nikita pensava che fosse una cosa loro, e non ha gradito che fosse stato reso pubblico. Forse per questo, quando oggi ha visto l’aereo, ha subito pensato che il “nulla è come sembra” fosse una traduzione di quanto successo. Ne sono convinte anche Giaele e Micol che hanno spiegato a Nikita che probabilmente, il video che lei aveva fatto per Valerio, è stato da lui ingenuamente mandato a un amico. E poi è stato dato agli autori del Grande Fratello VIP che lo hanno usato, pensando di fare cosa gradita, ma deludendo invece le aspettative di Nikita. “Ti ha scritto che ci sarà, secondo me è una cosa importante, vuol dire che ti sta aspettando” ha detto Giaele a Nikita. “333 Nik, nulla è come sembra, ci sono e ci sarò” è il messaggio completo volato sulla casa del GF VIP 7.

La reazione di Nikita al messaggio di Valerio

Nikita parlando con Micol ha commentato quello che è successo: “Io i primi mesi mi sentivo molto protetta perchè ero sicura . Quando c’è stato quel video lì, io sono diventata una iena. L’ho accantonato, mi sono sentita più libera si, ma anche persa. La cosa di sostegno che lui mi dava io non ce l’avevo più, però dall’altra parte mi sentivo libera, ma non libera come dire, che non posso provocargli una delusione visto che lui non aveva rispetto quello che noi c’eravamo detti. Non era previsto l’entrata nella casa di una persona che mi intriga ( si riferisce a Luca Onestini). Io lo voglio conoscere. Con lui io prima di entrare, aveva parlato di tante cose. Io non voglio fare i paragoni, sono cose diverse. Devo capire che cosa vuol dire il ci sarò, quali sono le condizioni”.

Edoardo prova a spiegare a Nikita cosa può significare il messaggio: “Io credo che lui ti voglia dire, guarda che io ci sono, sono qui e ti sto aspettando, tu non fare cavolate“.