Nikita delusa dal suo “fidanzato” lo molla mentre parla con gli altri vipponi e spiega perchè

Nikita ha preso una decisione e molla in diretta il suo fidanzato non fidanzato: ecco i motivi e le ultime news dal GF VIP 7

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, in diretta con Alfonso Signorini, Nikita ha scoperto che la sua storia d’amore, iniziata qualche tempo prima del reality di Canale 5 non era più tanto privata. In diretta infatti è stato mandato in onda un video che lei aveva montato e che quindi, solo persone a lei vicine, hanno potuto far avere ad Alfonso Signorini. Nikita quindi ha fatto bene i conti e si è resa conto che probabilmente è stato l’uomo che frequentava, che non definisce neppure fidanzato, a farlo avere agli autori. E’ Valerio Tremiterra la persona con cui Nikita stava uscendo prima che il GF VIp iniziasse e i due, prima dell’entrata in casa della Pelizon avevano anche fatto un patto. Mantenere tutto riservato in modo da decidere, dopo il percorso di Nikita nel gioco, che cosa fare. E il fatto che i video di momenti privati siano finiti in televisione, a Nikita proprio non è andato giù, soprattutto perchè non è stato lei a volerlo. E’ questo il motivo principale che l’ha spinta, dopo averci pensato per un po’ ad allontanarsi, seppur virtualmente, da Valerio Tremiterra.

Ne ha parlato nelle ultime ore nella casa con i suoi amici vipponi, spiegando il suo punto di vista.

Nikita decide di mollare il suo fidanzato in diretta

Nikita parlando con gli altri vipponi ha spiegato che prima di entrare nella casa avevano fatto un patto e lei e Valerio avevano deciso come comportarsi. Sarebbe stata lei a valutare il da farsi, decidendo se parlare o meno pubblicamente di questa frequentazione. Nikita ha spiegato: “Questo se mai avessi voluto dirlo, o altrimenti quando uscivo da qui ci vedevamo e ci davamo l’esito di quello che pensavamo ed era stato. Ci saremmo detti tutto, se io l’avevo pensato e viceversa. E non ditemi che è stato un segno. Se voleva darmi un messaggio poteva mandarmi un aereo. Mi poteva mandare un messaggio o una lettera. ” Delusa quindi ha continuato: “Però non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi dichiarandoti fidanzato. Quando poi io e lui non siamo fidanzati. Cioè ragazzi non si fa ed è un cambiare le carte in tavola che erano state stabilite prima. Questo io non lo vedo proprio corretto e giusto. Non ho proprio autorizzato nulla”.

Il gesto fatto da Valerio a Nikita non è proprio piaciuto. E spiega: “Se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne e renderlo pubblico, tu non appari. Piuttosto mandi una lettera. Io qui dentro non ho mai detto il nome di lui. Stavo valutando da settimane ed erano stati più di 20 giorni belli. Io adesso sono libera partiamo da questo presupposto”. Due di picche appena consegnato.