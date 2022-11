Tale e Quale Show 2022: il vincitore del torneo e la riconferma del duo Cirilli – Paolantoni nel 2023

Oltre ad annunciare il vincitore del torneo, Carlo Conti annuncia un gradito ritorno per l'edizione 2023...

Si conclude con il torneo dei campioni l’edizione 2022 di Tale e Quale Show: il talent show con le imitazioni vip condotto da Carlo Conti. In occasione di quest’ultimo appuntamento stagionale, il conduttore ha fatto molti annunci che rallegreranno i tanti spettatori diventati fan di questo programma che unisce musica e divertimento. Il primo annuncio ufficiale è il ritorno di Tali e Quali: la gara con concorrenti presi dalla gente comune, sarà in onda dal prossimo sabato 7 gennaio 2023. Il programma s sfiderà con la nuova edizione di C’è Posta per Te.

Ma non è tutto! Una delle novità della prossima terza edizione di Tali e Quali 2023 è l’introduzione in gara di una coppia di concorrenti vip fissa in ogni puntata. A ricoprire questo ruolo sarà l’esilarante duo composto da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Più che vederli in gara, però, questa aggiunta sembra più che altro un pretesto per rivederli in onda con assurde performance per i prossimi due mesi.

Tale e Quale Show 2022: il torneo e lo spin-off di Natale

Per la seconda volta, Tale e Quale Show si apre ad uno spin-off natalizio: NaTale e Quale Show. Carlo Conti ha annunciato nel corso della serata del 18 novembre che la gara dedicata alle strenne dicembrine sarà in onda eccezionalmente il prossimo 11 dicembre come spettacolo d’apertura per la nuova maratona TeleThon.

Oltre ai tanti annunci laterali, nel corso della speciale puntata del 18 novembre, Carlo Conti ha proclamato anche il vincitore del Torneo di Tale e Quale Show 2022: a ritirare la targa è stato nuovamente Antonino Spadaccino con una nuova versione della sua imitazione di Marco Masini. Medaglia d’argento per Valentina Persia che ha interpretato “Dove sta Zaza” vestendo i panni di Gabriella Ferri. Il terzo posto un ex equo: Andrea Dianetti, che ha imitato Damiano David dei Maneskin, e Gilles Rocca, che ha riportato sul palco il mito di Franco Califano.

Anche noi siamo senza parole 😍Continui ad emozionarci come il primo giorno ❤️Complimenti al vincitore del torneo di #taleequaleshow 🏆#AntoninoSpadaccino🏆 pic.twitter.com/I8JpXoIpez November 18, 2022

Quinto posto per Francesca Alotta con il suo ricordo a Mia Martini. La classifica vede a seguire Deborah Johnson al sesto posto, al sesto posto il terzetto composto da Rosalina Cannavò, Pierpaolo Pretelli (aiuati entrambi dai voti social) e i Gemelli di Guidonia. Fanalini di coda: Elena Ballerini decima, Dennis Fantina all’undicesimo posto e ultima Stefania Orlando.