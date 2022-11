Daniele dal Moro ricoverato d’urgenza in ospedale: anche l’ambulanza al GF VIP

Dopo la diretta, Daniele dal Moro ha rivelato di esser stato portato in ospedale con l'ambulanza ma non può dire che cosa è successo

Ieri pomeriggio il pubblico del Grande Fratello VIP 7 aveva pensato che Daniele dal Moro fosse l’ennesimo concorrente del reality positivo al covid 19. Ma in realtà Daniele, era presente in diretta e solo dopo la puntata del 21 novembre ha rivelato che cosa gli è successo. Mentre stava iniziando una discussione con uno dei suoi amici nella casa, ha spiegato che non deve arrabbiarsi perchè è stato male e ha quindi rivelato che cosa gli è successo davvero. Nessuno era a conoscenza di quanto accaduto dopo che era stato male per tutta la notte.

Daniele dal Moro in ospedale: poi però torna in casa al GF VIP 7

Parlando con i concorrenti di quello che gli è successo ha raccontato: “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a letto dopo le nove e mezza. Adesso sono anche raffreddato. Sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da loro. Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno fatto le analisi, però davvero non posso dirvi nulla“.

E ancora: “Allora non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Ed è venuta anche l’ambulanza. L’unica persona che non dovrebbe incavolarsi sono io perché dovrei solo che stare tranquillo. Però certe cose mi stanno così sul cavolo che non ce la faccio a stare zitto“. Edoardo Donnamaria ha pensato che si potesse trattare di uno scherzo e ha chiesto quindi conferme in modo diretto al concorrente veneto ma Daniele ha ribadito: “Sì certo che è successo. Non posso parlarne di questa cosa, però sì mi hanno ricoverato in ospedale Edoardo“. Ci auguriamo a questo punto che il peggio sia passato.