Dopo la lite con Sarah, Edoardo Tavassi minaccia di lasciare la casa: “Io vado fuori”

Edoardo Tavassi pensa davvero di lasciare la casa del Grande Fratello VIP? Le ultime news

E’ stata una giornata parecchio movimentata per Edoardo Tavassi che ha ricevuto delle pesanti critiche da parte di Sarah Altobello. Le parole della vippona, hanno mandato il Tavassi in crisi, tanto che, sfogandosi successivamente con Giaele, il fratello di Guendalina è anche arrivato a minacciare di lasciare il Grande Fratello VIP 7. Ma che cosa ha detto Sarah, di così forte e offensivo nei confronti di Edoardo? Non sono molti i vipponi che si sono esposti contro Edoardo, avendo capito da subito , che il concorrente è fortissimo. Sarah però non ha gradito alcuni atteggiamenti del Tavassi e ha deciso esporsi.

Secondo Sarah, il romano, l’ha presa in giro in modo cattivo. “Hai un ego spropositato e non ti accorgi che ferisci gli altri. Infierisci, fai stare male le altre persone. Mi sbeffeggi per come parlo, mi deridi per i verbi e su tutto. Tu parli con me solamente per dirmi che non mi capisci e che sbagli a parlare italiano“ ha detto Sarah al Tavassi.

Il vippone ha cercato di giustificarsi: “Io pensavo che lo facessi per finta di parlare così. Da oggi io non scherzerò più con te. Non scherzo con chi non ha autocritica e con chi non ha autoironia. Non ce l’hai fidate è così non ce l’hai. Hai un’insicurezza tale che pensi che io voglia denigrarti“.

Edoardo Tavassi si sfoga: pensa di lasciare il GF VIP 7

Dopo la lite Edoardo Tavassi ha parlato con Giaele , le ha spiegato quello che è successo e ha anche detto di essere pronto ad andare via dal reality: “Io le ho spiegato che se scherzo con qualcuno è perché mi fa piacere la sua compagnia. Non è vero che l’ho denigrata! Io le ho detto all’orecchio che è scema? Mai! Se sento un’altra bugia su di me o apro la porta rossa e me ne vado o me la aprono loro. No mi dispiace ma io qui dentro con questa gente non ci sto. Fuori ho un lavoro io esco. Io vado fuori, non ce voglio vivere così“. Mentre si stava sfogando con la sua amica, Edoardo è stato chiamato in confessionale. Successivamente lui e Sarah hanno anche chiarito, quindi difficilmente Edoardo continuerà a pensare di voler lasciare il GF VIP.