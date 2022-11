Daniele dal Moro prende le distanze da Wilma Goich e chiarisce la sua posizione

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7, Daniele dal Moro chiarisce che cosa si aspetta dal rapporto con Wilma

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7, Daniele dal Moro ha capito che la situazione con Wilma Goich ci sta facendo forse un po’ troppo “compromettente”. Magari ascoltando le parole della cantante, si è reso conto che la donna prova qualcosa in più e che quindi è necessario mettere dei paletti. Per il momento non ha affrontato il discorso direttamente con lei ma ha parlato con Micol di quello che è successo, facendo capire in modo chiaro che cosa si aspetta dal rapporto con Wilma, che è a tutti gli effetti, una bella amicizia e nulla di più.

“Sono molto legato a lei e mi dispiace quello che è successo stasera a lei con la storia di Patrizia. Però ti assicuro che quando è da sola senza la Rossetti Wilma è diversa” ha detto Daniele parlando con Micol dopo quello che è successo in puntata, riferendosi anche ai video nei quali Patrizia e Wilma sparlavano in malo modo della Incorvaia. Daniele poi ha fatto notare che la Goich non si sta illudendo, non è una donna sprovveduta e sa bene quello che sta succedendo. Ha spiegato che tra di loro potrebbe esserci solo una bella amicizia e nulla di più.

Daniele dal Moro e Wilma Goich: solo una bella amicizia

E parlando delle clip viste, con i commenti contro Micol, Daniele commenta: “Lei credo sia gelosa della nostra amicizia. Magari pensa che io possa allontanarmi. Quando siamo insieme parliamo di tutto, ma non del GF Vip. Io so delle sue cose privatissime che non sa nessuno e lo stesso lei. Fuori il rapporto per me continuerà, però per me è un’amica. Ovvio che io a casa ho da pensare al mio lavoro, alla mia famiglia, non è che la posso sentire tutti i giorni, ho la mia vita. Io sono uno molto sulle mie.“

Dal Moro ha poi concluso: “Poi Wilma non ha l’età che ha, non è mica come mia nonna. Se gli parli di vita è apertissima e fa tutto, capisce anche di social, ha girato mezzo mondo. Lei non è la prima che passa. Quindi fuori sarà uguale e avremo una bella amicizia”.