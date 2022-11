Wilma Goich innamorata di Daniele. Patrizia Rossetti frena: “Ci sono 40 anni di differenza”

Wilma Goich si è innamorata di Daniele dal Moro e confessa alle sue amiche quello che prova

Wilma Goich si è presa una bella cotta per Daniele dal Moro e non fa nulla per nasconderlo anzi. Nelle ultime ore ha persino parlato apertamente con Sarah Altobello e Patrizia Rossetti di quello che prova. Ha detto di essere abbastanza intelligente per dare un nome alle sue emozioni, e di avere abbastanza esperienza per comprendere quello che sta succedendo. Certo, può parlare solo per quello che prova lei ma in cuor suo, sente che c’è comunque qualcosa anche da parte di Daniele dal Moro. “Una puntina” dice la Goich, c’è qualcosa e poi fuori chissà, si vedrà quello che potrà succedere o non succedere. Ma mentre Sarah Altobello la invita a viversi questa cosa senza freni, Patrizia Rossetti, ricorda a entrambe le signore che la differenza di età tra Wilma e Daniele c’è e non si può dimenticare. Sono 40 anni di differenza, non si può far finta che non ci siano, anche se è chiaro, quando c’è l’amore, può succedere di tutto e poi chissà, fuori si vedrà dice la Goich, che comunque sembra essere consapevole di quello che prova. Tra l’altro Wilma, sembra già essere contenta così, con quello che ha perchè grazie a questa amicizia con Daniele e al fatto di averlo conosciuto nella casa del Grande Fratello VIp 7, ha capito che il suo cuore può ancora battere per una persona e chissà, magari, una volta tornata alla “vita vera” potrebbe incontrare un altro grande amore.

Patrizia Rossetti ha consigliato alla sua amica di restare con i piedi per terra e di trasformare quello che prova per Daniele dal Moro in un bel sentimento di affetto, in modo che possa durare per tutta la vita e che tra di loro, ci possa essere qualcosa di molto bello.

Wilma Goich si dichiara innamorata di Daniele dal Moro: i consigli di Patrizia

Wilma: “Io lo so”Patrizia: “Tu sai che è amore praticamente”Wilma: “Io sì”NONNÌ È PROPRIO CONVITA CHE SIA AMORE TRA LEI E DANIELE, VI PREGO AIUTATELA PERCHÈ È VERAMENTE IMBARAZZANTE #gfvippic.twitter.com/Tah58d0q0G November 27, 2022

E voi che cosa ne pensate di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP? Wilma Goich dovrebbe lasciarsi andare oppure i consigli di Patrizia Rossetti sono stati preziosi?