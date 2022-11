La mamma di Mattia Zenzola lo difende sui social dopo il provvedimento ad Amici 22: è polemica

La mamma di Mattia decide di scrivere qualcosa sui social in difesa di suo figlio ma fa scoppiare la polemica

Forse la signora non pensava che si sarebbe scatenata una polemica tale da costringerla a rendere privato persino il suo profilo su Twitter. O forse non avrebbe dovuto usare i social per difendere suo figlio in questo modo, di fronte a un provvedimento disciplinare sacrosanto, visto il porcile nel quale i ragazzi di Amici 22 vivono. Certo, non è colpa del singolo, e quindi non è colpa di Mattia Zenzola. Ma se la produzione di fronte al suo silenzio indica il nome di Mattia come uno di quelli che non fanno nulla nella casa, un motivo ci sarà. E se anche Mattia si giustifica, dicendo che non è vero, e il prof Todaro decide di punirlo, forse forse un genitore, dovrebbe accettare quello che nel mondo degli adulti succede, senza schierarsi pubblicamente. E’ chiaro che lo schifo che c’è nella casa di Amici 22 dove i ragazzi vivono h24 non è provocato da un singolo. Come è altrettanto vero che non basta mostrare la foto di un letto messo in ordine per dimostrare nulla. Si vive negli spazi comuni: si può svuotare il letto e sistemare il piumone, ad esempio e poi lasciare i piatti sporchi, buttare le cicche a terra, mettere in disordine i divani, buttare cose in giro per la casa e non raccogliere nulla. Tutti i genitori degli allievi, senza nessuna eccezione, avrebbero dovuto solo tacere di fronte a un qualsiasi provvedimento, e invece che prendere le difese, porsi forse delle domande su quanto spesso, questi ragazzi, siano abituati a fare ben poco, per loro stessa ammissione, dove abitano, perchè costantemente rincorsi da chi dietro, sistema tutto. Un discorso chiaramente, che vale in generale e non solo per Mattia Zenzola.

C’è un grande problema alla base di quello che sta succedendo, che alla fine, chi pulisce ed è ordinato, si stufa e fa solo il suo, mentre invece dovrebbe alzare la manina e rifiutarsi di vivere in una casa ridotta a un porcile, facendo nomi e cognomi di chi non alza mai neppure un dito.

Amici 22 news: cosa succederà a Mattia Zenzola?

La mamma di Mattia forse ingenuamente, lo ha difeso anche volendo dire che il provvedimento, doveva essere anche per altri allievi. Ma immaginate che cosa succederebbe se tutti i genitori iniziassero a commentare sui social, avremmo un programma nel programma…Non ci resta quindi che attendere la decisione dei prof. Forse ne sapremo di più nelle prossime ore visto che la registrazione della nuova puntata di Amici 22 potrebbe rivelarci i dettagli. La sensazione è che nè a Mattia, nè a Tommy Dali, nè ad Aaron nè a Piccolo G succederà nulla…