Ennesima crisi tra Antonella ed Edoardo: la Fiordalisi minaccia di chiudere

Ennesima litigata nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo e Antonella: ecco che cosa è successo

Sono più le volte in cui raccontiamo delle crisi di questa coppia, che quelle in cui c’è da dire qualcosa di bello. E ci risiamo, dopo la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera, Antonella Fiorelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto un’altra discussione. Al centro del dibattito una frase di Micol Incorvaia ( che ha detto che Antonella è “limitata mentalmente”). La Fiordelisi si aspettava e avrebbe preteso un certo tipo di difesa da parte del suo fidanzato che però non è andato contro Micol, come lei si aspettava.

“La frase non la doveva dire, ma questo non significa che lei sia un mostro. Non è una brutta persona come stai dicendo. Ha fatto una cosa brutta, ha fatto una cosa grave e pessima. Più di così cosa devo dirti? Capisco come stai, però non posso dirti che è un mostro. Ti ho anche abbracciata e mi hai scansato. Adesso pretendi che dica che è mostruosa. Sono dalla parte tua, non dire cavolate” ha detto Edoardo. Ma a quanto pare, le parole del giovane romano, non hanno convinto Antonella.

Antonella Fiordelisi minaccia di lasciare Edoardo

Edoardo ha cercato di far ragionare la Fiordelisi che però non ha gradito: “Se per te è una bella persona te ne puoi andare ti lascio io! Ripeto, se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme. Te lo dico, io non torno indietro, vattene pure e lasciami sola qui adesso.“

La Fiordelisi è molto amareggiata e delusa: “Arpie serpi, aveva ragione Cristina ci sono le serpi, vipere e ignave. Tu mi sei sceso vattene che voglio stare da sola. Sono tutte false, solo Sarah e Patrizia sono venute da me. Le altre parlano in continuazione di me. Tu mi sei sceso a dirmi che lei non è una brutta persona. Dopo l’attacco che ho subito e la puntata mi sei calato.“

Per Antonella questo atteggiamento proprio non va bene. E ha attaccato Edoardo con durissime parole: “Tu la difendi e mi scendi! Capisco che è la sorella della fidanzata del tuo migliore amico, ma non lo accetto. Ho avuto altri fidanzati e non reagivano così come te. Loro prendevano le mie difese e si immedesimavano in me. Non si limitavano a dire che ha sbagliato. Loro mi difendevano davvero con facevano in questa maniera. Meglio essere come me che come lei! Io persone così cattive non le ho mai viste.”