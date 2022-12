Matrimonio a Prima vista Italia: se visibilità e consensi valgono più della verità

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia ci ha insegnato che chi si mette in gioco non lo fa del tutto. Visibilità e consensi vengono prima dell'amore

Questa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia, ci ha dimostrato quello che i reality da tempo ci insegnano. In un primo momento, c’è tanta genuinità in chi sceglie di mettersi in gioco, un pizzico di follia certo, anche un po’ di sano protagonismo. Poi però, tutto cambia. Quando il format diventa popolare, quando i social ti possono rendere un influencer o più noto di prima, quando avevi 10 follower, capisci che il tutto può essere una opportunità. La visibilità e i consensi diventano fondamentali ed ecco che lo scopo di un qualsiasi reality si trasforma. Succede anche a Matrimonio a prima vista. Già da qualche tempo, la genuinità dei partecipanti si era persa strada facendo, ma questa ultima edizione ci ha regalato due perle di rara bellezza. Michela e Lucas. Da un lato un uomo che si è messo in gioco non solo distruggendosi con le sue stesse mani, ma cercando di distruggere anche la persona che aveva al suo fianco. E per molti spettatori, nel caso di Lucas ( che faceva coppia con Carolina) c’era molto altro. Si è parlato persino di narcisismo, i telespettatori hanno mosso delle pesantissime accuse all’esperto di arte. E onestamente la paura che la cosa degenerasse, quando abbiamo visto su Discovery Plus i primi episodi di Matrimonio a Prima vista Italia, l’avevamo avuta anche noi. E ci siamo anche meravigliati di come sia stato possibile che gli esperti, abbiano selezionato un soggetto di questo genere. Ma si sa, anche mentire è facile e mostrarsi per quello che non si è a un colloquio, è semplice. Tutto cambia quando ci sono le telecamere e quando hai di fronte una ragazza come Carolina, sincera, schietta, il tuo opposto, che ti fa perdere ogni freno, con la sua sincerità. Non da meno poi è stata Michela, una che si è sempre creduta sto “gran cavolo” permetteteci di dirlo, perchè vive a Roma Nord. Perchè Alex è un tamarro de borgata, perchè con Alex non si può parlare di tutto, perchè non avranno mai nulla da dirsi. Perchè lei è abituata a frequentare gente di un certo livello. Eppure non c’era sembrato eh…E che fingesse, perchè aveva capito l’antifona, era chiaro. E ha continuato a farlo anche sulla scia dei commenti che in questi mesi, chi aveva visto la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia in anteprima, aveva postato sui social , lo avevano capito tutti, ma proprio tutti. Il buon Alex le ha dato una possibilità ma anche lui alla fine, si è dovuto ricredere. Ci aveva creduto, perchè mosso da buoni sentimenti, peccato che di fronte aveva una persona che cercava altro dal programma. Non l’amore. Ha trovato ben poco, perchè come si dice in questi casi: chi semina vento, raccoglie tempesta.

Se il reality perde di genuinità e verità

Purtroppo questo è il problema di tutti i programmi che diventano poi molto seguiti, sia in tv che sui social. Le prime edizioni sono sperimentali, non sai che cosa aspettarti. Poi si va avanti e si conoscono i meccanismi, le dinamiche. Il gioco diventa una opportunità ma non per cercare davvero l’amore, ma per cercare follower e consensi. Uomini e Donne in questo senso, è maestro di vita. Basti pensare a tutto l’appeal che negli ultimi 3-4 anni il trono classico, quello dei giovanissimi, ha perso. Non c’è spontaneità e non c’è verità. Ci si plasma secondo quello che il pubblico vuole, pensando a ciò che è meglio o peggio. Non c’è nulla di male, da un certo punto di vista, nel considerare anche una sorta di ufficio di collocamento questi format. Sono trampolini di lancio per altri show, sono portatori sani di follower. Però la verità, dovrebbe venire sempre al primo posto. E il coraggio di mostrarsi per quello che si è pure. In questa edizione di Matrimonio a prima vista non è successo, e leccarsi le ferite non sarà facile, affatto.