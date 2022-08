Per Carolina e Lucas arriva l’espulsione: prima coppia fatta fuori da Matrimonio a Prima vista Italia

E alla fine gli esperti hanno preso la loro decisione: Lucas e Carolina sono stati espulsi da Matrimonio a prima vista 6

Di certo Lucas e Carolina non cadranno nel dimenticatoio delle coppie rimaste anonime dopo la partecipazione a Matrimonio a prima vista Italia. Certo il loro matrimonio è durato meno di un lampo: la coppia infatti è stata espulsa dal programma a circa una settimana dall’inizio dell’esperimento. Come vi avevamo raccontato infatti, Carolina e Lucas erano stati “intercettati” mentre parlavano tra di loro senza telecamere e si accordavano in qualche modo. Tutto era partito dalla richiesta di Lucas, di andare avanti nell’esperimento, nonostante tra lui e la barista il giorno del matrimonio non fosse scattato nulla. Il critico ed esperto d’arte, aveva suggerito a Carolina di andare acanti nel programma, anche per avere la giusta visibilità che questo genere di format televisivo riesce a dare. Peccato però che le perplessità dimostrate da Carolina e intercettate dai microfoni del programma, abbiano cambiato le carte in tavola. I due infatti sono stati chiamati a un faccia a faccia, un acceso confronto durante il quale Lucas è arrivato a dare anche della “squilibrata” a sua moglie, cosa che ha portato Carolina quasi a colpirlo. Alla fine gli esperti hanno preso la loro decisione irrevocabile.

Carolina e Lucas espulsi da Matrimonio a prima vista 6

Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto si sono riuniti, dopo che Carolina e Lucas hanno raccontato la loro versione agli autori e hanno preso la decisione. Lucas ha provato a spiegare che non intendeva fare nulla che andasse contro il regolamento e che Carolina ha inteso probabilmente male le sue parole ma alla fine per i due è arrivata la “sentenza”. Gli esperti hanno deciso di mettere fine a questo esperimento e Lucas e Carolina non sono più una coppia di Matrimonio a prima vista. Una scelta fatta soprattutto nel rispetto degli altri sposi che, come hanno spiegato gli esperti, si mettono in gioco per costruire realmente qualcosa e non solo per cercare visibilità. Lucas ha più volte detto di essere stato frainteso da Carolina e che la voglia di visibilità – palesata per ripicca nel momento in cui si è sentito rifiutato dalla donna – non escludeva il volersi impegnare per fare andare avanti il matrimonio. Le parole di Lucas non hanno però fatto cambiare idea agli esperti: Lucas e Carolina dicono addio a Matrimonio a Prima vista 6.