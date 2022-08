Carolina e Lucas arrivano quasi alle mani dopo l’audio shock, fatti fuori da Matrimonio a Prima vista Italia?

Carolina e Lucas discutono e arrivano anche quasi alle mani: saranno eliminati da Matrimonio a Prima vista Italia 6?

I telespettatori che non si perdono un episodio di Matrimonio a Prima vista Italia, saranno pronti a gustarsi anche una sesta stagione ricca di colpi di scena. Partita nel più classico dei modi, la nuova edizione del programma di Discovery, che andrà in onda su Real Time in autunno, ha avuto dei risvolti inquietanti ( e forse anche prevedibili). Sono anni che la redazione di Uomini e Donne, giusto per fare un esempio, scova i furbetti in cerca di visibilità e non di amore in tv. Ed era prevedibile che sarebbe successo anche con un programma, giunto alla sua sesta edizione ( ma in realtà sono otto le stagioni italiane di Matrimonio a prima vista). Dopo quasi dieci anni, i candidati sposi hanno capito che il format può essere anche un trampolino di lancio per farsi conoscere, per acquisire facilmente follower sui social. E a quanto pare, è quello che è successo. Carolina e Lucas infatti, sono stati scoperti mentre parlavano di un presunto accordo dalla produzione. O meglio, Carolina, avrebbe smascherato Lucas, che le avrebbe chiesto di andare avanti nell’esperimento anche se in realtà, non si piacevano molto.

Nell’ultimo episodio pubblicato su Discovery, vediamo sul finale, un audio, audio nel quale, si sentono Lucas e Carolina parlare…Ma andiamo per gradi…Anche perchè nella prossima puntata di Matrimonio a Prima vista, come si vede dalle anticipazioni, i due sposi, arriveranno a un forte litigio.

Matrimonio a Prima vista Italia 6: Carolina pensa che Lucas sia finto

Durante la reunion con le altre spose, Carolina continua a raccontare del suo matrimonio, dicendo di avere a che fare con una persona che lei reputa finta e costruita. Ha avuto questa sensazione sin da subito e la condivide con le sue amiche. Del resto è lo stesso Lucas ad ammettere che se non fosse in tv, avrebbe mandato a quel paese Carolina sin dal giorno uno. Perchè Carolina, non ha buon gusto, perchè altrimenti una donna con buon gusto, non potrebbe rifiutare un uomo del suo calibro. Sessismo, maschilismo becero a parte, Carolina, ha manifestato questa sua sensazione per cui sembra abbastanza evidente che lei non volesse coprire suo marito e che non volesse fare il suo gioco.

Carolina e Lucas: l’audio che incastra la coppia

Successivamente, in un momento durante il quale Carolina e Lucas pensano di essere soli, parlano di quello che si sono detti e la barista, gli dice che non ce la fa a gestire questa cosa. “Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene… Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una str*nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè non riesco proprio a farcela.” Da queste parole di Carolina, emergerebbe la sua volontà di non andare dietro a Lucas ma comunque, di esserne complice almeno in questo momento delle registrazioni di Matrimonio a prima vista Italia.

Lucas e Carolina arrivano allo scontro

Probabilmente nel prossimo episodio di Matrimonio a Prima vista Italia, la produzione chiederà spiegazioni alla coppia e infatti, vediamo i due parlare insieme a una delle autrici del programma. La situazione è tesa, dalle brevi anticipazioni mostrate, sembra che Lucas stia accusando Carolina di aver detto il falso, di essersi comportata male. Parole che non piacciono Carolina che, sentendosi toccata, si alza va incontro a Lucas, come a volerlo colpire, tanto che uno dei cameraman deve intervenire per bloccarla. A questo punto quindi ci chiediamo: che cosa succederà a questa coppia? Probabilmente i due non faranno più parte dell’esperimento e nelle ultime due puntate seguiremo solo il percorso delle due restanti coppie! Non ci resta che attendere venerdì prossimo per scoprirlo.