Carolina e Lucas di Matrimonio a Prima vista Italia 6 si sono accordati? Intercettazioni shock, eliminati?

La produzione di Matrimonio a prima vista Italia pubblica sui social un video shock con l'audio della conversazione di una coppia. Lucas e Carolina si sono messi d'accordo?

Il venerdì si sa, è un giorno speciale per i fan di Matrimonio a Prima vista Italia 6. Infatti, su Discovery, viene lanciato un nuovo episodio della stagione che al momento, è solo in streaming. Oggi però, sono state date delle anticipazioni clamorose anche sul canale Youtube del programma. E da pochi minuti, della questione, si sta dibattendo molto sui social. Il motivo? La produzione ha deciso di condividere con il pubblico che sta seguendo la sesta stagione di Matrimonio a prima vista Italia, un audio che riguarda la coppia formata da Carolina e Lucas. Chi ha visto i primi 4 episodi della serie, sa che tra i due non è scattato nulla. Carolina e Luca proprio non si piacciono: lui avrebbe voluto una donna “tradizionale” dicono gli esperti, lei invece, avrebbe voluto un uomo più cafone e meno sofisticato. Il vero problema però, e non ci vuole un esperto per capirlo ( e in questo purtroppo, chi ha scelto Lucas ha toppato e anche tanto) è che l’esperto d’arte non cerca una compagna, una donna da amare, ma una persona che lo veneri e che lo assecondi in tutto e per tutto. Non a caso, nel quarto episodio della serie, lo sentiamo dire che è abituato a donne che lo trattano come un Dio, che sono disposte a fare qualsiasi cosa per lui, a implorare a chiedere di essere amate o perdonate perchè non possono fare a meno di lui. Frasi che hanno fatto accapponare la pelle a Carolina che avrebbe dovuto scappare ( e che hanno lasciato di stucco molti spettatori, incredule di averle ascoltate soprattutto in un momento storico come quello che viviamo). Carolina a quanto pare è rimasta e forse il motivo è stato rivelato nella clip che la produzione ha messo in rete questo pomeriggio. I due infatti, a quanto pare, in qualche modo, si sarebbero accordati.

Lucas e Carolina si sono messi d’accordo?

Nella clip pubblicata sul canale Yt di Real Time, si sentono Lucas e Carolina parlare pensando di non essere microfonati ( i due hanno guardato poco Uomini e Donne e non sanno che quando si cambiano le batterie o si pensa di non avere le telecamere dietro, si è comunque spiati). E così hanno iniziato a parlare di una sorta di accordo che avrebbero. Lucas avrebbe detto a Carolina di aver partecipato al programma solo per visibilità e lei gli spiega, prima di iniziare una possibile convivenza, che non sa se riesce a mentire. Insomma la mente sarebbe Lucas, che ha capito probabilmente di non piacere alla bella Carolina e ha deciso di giocarsi un’altra carta, dicendole di non essere interessato all’esperimento ma solo al format. In effetti, come succede spesso quando si va in tv, il pubblico apprezza alcuni dei protagonisti di questi format, rendendoli popolari sui social.

Ora la domanda sorge spontanea: che cosa deciderà di fare la produzione di Matrimonio a prima vista Italia? Chiederà spiegazioni a Lucas e Carolina oppure deciderà di “eliminare” i due sposi dal programma?