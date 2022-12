Dopo la lite con Edoardo il commento di Antonella che si sfoga con Onestini: “Sono single”

Antonella Fiordelisi ha preso la sua decisione e dopo la discussione con Edoardo si dichiara single

E’ stata una serataccia per i #donnalisi. Non sappiamo come finirà ma per il momento, tra Antonella ed Edoardo le cose si sono messe male. Ieri infatti, Donnamaria, dopo aver visto la tanto discussa imitazione che la Fiordelisi ha fatto di Oriana, ha deciso di prendersi un momento per pensare. Ne ha parlato anche con Tavassi e con Micol, sottolineando che non vuole una donna che diventa in quel modo, al suo fianco. Quello che Antonella ha fatto, non è piaciuto al pubblico a casa e neppure a Edoardo che proprio non ha mandato giù gli atteggiamenti della Fiordelisi ( tra le altre cose imitando praticamente mezza nuda la Marzoli si è avvicinata ad Antonino strusciandosi contro di lui). Edoardo ne ha anche parlato con Antonella, spiegandole il suo punto di vista. Ma a quanto pare la Fiordelisi non sembra aver capito le ragioni del suo fidanzato e, sfogandosi con Onestini, ha detto che anche per lei questa volta è arrivato il momento di dire basta. Non ci possono essere ogni giorno delle discussioni, bisogna andare avanti. Onestini le ha fatto notare che essendo una coppia, i due si influenzano molto, sia nel bene che nel male. Ma prima di prendere decisioni affrettate e dire cose di cui si potrebbero pentire entrambi, dovrebbero riflttere.

Le parole di Edoardo Donnamaria

Edoardo molla Antonella, lei si dichiara single

Mentre Edoardo ha parlato con Tavassi e Micol, la Fiordelisi ha scelto Luca Onestini per sfogarsi. Il bolognese ha cercato di dare dei consigli alla sua amica ma Antonella sembrava aver già preso la sua posizione, stanca di dover sempre litigare e poi fare pace con Edoardo, solo perchè è lei ad avvicinarsi. “Io voglio essere single. Oggi sono single, domani single, dopo domani single” ha detto la Fiordelisi che purtroppo ha forse una grande, grandissima pecca. E’ immatura, una bambina che non è mai cresciuta e difficilmente questa esperienza nella casa le servirà se continua su questa strada.