Sonia Bruganelli, il figlio gli restituisce gli abbracci che non ha avuto dalla madre

Sonia Bruganelli in lacrime ha commosso tutti raccontando dell'amore che non ha ricevuto dalla madre

Ieri sera seguendo la puntata del GF Vip uno dei pochi momenti degni di nota è stato l’incontro tra Luca Salatino e il padre. Le lacrime di Sonia Bruganelli erano le lacrime di molti ma lei ha avuto la spontaneità di fare colare il mascara in diretta su Canale 5 e di raccontare una storia che appartiene a molti della sua generazione. Nel passato di Sonia Bruganelli ci sono gli abbracci mancati, l’assenza d’amore, del contatto fisico, di un “ti voglio bene”, un bacio, un abbraccio. L’opinionista del GF Vip si è rivista in Luca Salatino e in papà Tonino ha visto sua madre, che come tanti genitori di quella stessa età non era capace di dare quell’affetto visibile e immediato, quello che soffoca con un abbraccio e che guarisce tutto in un istante, che rende sicuri quando si cresce. Sonia Bruganelli ha pianto le sue lacrime e quelle di Luca, ha pianto per la difficoltà e la tenerezza di un padre che è riuscito a dire davanti a tutti in tv quel “ti voglio bene” così tanto atteso. Nessuna accusa nei confronti di sua madre, Sonia sa bene che i genitori che oggi sono anziani avrebbero voluto abbracciare, baciare, dire tutti i “ti amo” necessari e anche di più ma a loro nessuno l’ha insegnato, mostrato.

Il “ti amo” di Davide Bonolis a mamma Sonia

E’ Davide, l’uomo che Sonia Bruganelli ama di più al mondo, suo figlio, che le restituisce gli abbracci e i “ti amo, ti voglio bene” mancati. Ieri sera c’era anche lui nello studio del Grande Fratello Vip ed è a sua madre che dedica il “ti amo” più bello che a Sonia fa rispondere “Io ti amo di più vita mia”.

Per qualche minuto ieri sera Sonia Bruganelli ha pianto sentendo forte la stessa mancanza di Luca Salatino ma consapevole oggi che da parte di sua madre l’amore c’è sempre stato, a modo suo c’era tutto. Sonia ha riempito di baci i suoi figli, li ha riempiti di frasi d’amore e loro ricambiano perché abituati a tanto amore, a quei gesti d’affetto così importanti, per tutti.