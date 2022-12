Dana litiga anche con Micol e tra le due volano stracci e un sospetto: la Saber sta fomentando

Una nuova litigata nella casa del Grande Fratello VIP 7 questa volta lo scontro è tra Micol e Dana

Non si può dire che questa sia stata una giornata dall’atmosfera natalizia nella casa del Grande Fratello VIP 7. I litigi infatti non sono mancati e assoluta protagonista è stata Dana Saber, la concorrente entrata lunedì sera. A meno di 48 ore dal suo ingresso ha già provocato il caos nella casa, oggi ha litigato in modo molto acceso persino con Patrizia Rossetti. Non solo. La Saber ha avuto una forte discussione anche con Micol, è arrivata a fare delle forti accuse, dicendo che la Incorvaia ha offeso le donne parlando senza microfono ( rifacendosi in qualche modo alla medesima accusa che era stata mossa da Antonella Firodelisi verso la sorella di Clizia). Micol si è detta scioccata dalle accuse fatte da Dana e molti spettatori hanno notato, seguendo la diretta, che la Saber sta quasi cercando il faccia a faccia, la litigata, come se fosse questo il suo ruolo prestabilito.

La lite tra Micol e Dana

Questa discussione è stata parecchio surreale anche perchè è nata dal nulla, mentre le due vippone si stavano facendo i capelli. Dana ha attaccato: “Comunque sei una persona che parla male dietro le spalle delle persone, ti ho sentito benissimo, eri senza microfono! Ripetere quello che hai detto? Mi vergogno delle tue parole perché offenderesti tutte le donne, quindi non lo ripeto“.

Micol non ha potuto credere alle sue orecchie ed è rimasta basita dalle parole della Saber: “Ma non è vero niente, ti stai inventando tutto! Ripeti quello che ho detto perché non è vero niente! Se stai cercando qualcuno per litigare con me caschi male, sei fortissima comunque! Stai vaneggiando!”.

Dana però sembra essere convinta delle sue ragioni: “Vergognati, rispondi così perché ti ho sgamata!“, ma Micol Incorvaia è sembrata piuttosto tranquilla: “Sei entrata solo per dire bugie, ma tranquilla, verranno tutte a galla! Sei la giocatrice migliore di questo gioco, tu vuoi litigare con me da quando sei entrata, hai un copione Dana o come c***o ti chiami“. Successivamente anche Giaele e Milena Miconi hanno fatto notare che Dana sembra aver studiato una parte, non a caso, ripete le stesse cose che dice Antonella Fiordelisi…

Micol dal canto suo si è detta sicura di quello che ha detto e fatto e parlando con le sue amiche ha commentato in questo modo la litigata: “Lei si è inventata di sana pianta tutto pur di litigare con me, mi ha accusato di aver parlato male di lei con una mia amica senza microfono. Ma quando le ho chiesto chi fosse questa mia amica non mi ha voluto rispondere. Si è inventata tutto, non mi sono mai tolta il microfono.”

E ancora: “ Mi ha accusato di aver sparlato di lei da quando è entrata, ma io non ho mai parlato di lei. Mi ha detto ‘non posso ridere quello che hai detto perché offenderei tutte le donne d’Italia’. Ma capisci che è tutto inventato? Questa è un’attrice che è entrata con il copione da recitare”.