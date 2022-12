Dana porta il caos in casa: litiga con tutti, dice che Milena l’ha offesa e poi piange da sola

Dana in lacrime si è isolata dai concorrenti: dice di esser stata offesa, ha litigato con diversi vipponi e alla fine è esplosa

Dana è entrata da pochissimi giorni nella casa del Grande Fratello VIP 7 ma ha già scatenato diverse dinamiche ( e alcuni concorrenti che hanno litigato con lei l’hanno accusata proprio di cercare volutamente e forzatamente la clip). Questa mattina in particolare Dana, ha avuto una forte discussione con Patrizia Rossetti. Tutto è iniziato in cucina dove, come sempre, Patrizia e Wilma erano alle prese con i lavori domestici. Dana ha avuto la sensazione che Patrizia si stesse lamentando e ha provato a chiedere alla Rossetti, a suo dire, di darle una mano con le pulizie. Ma tra le due c’è stato un fraintendimento e alla fine, hanno litigato lanciandosi diverse accuse. I toni di Dana non sono piaciuti molto alla Rossetti che ha invitato più volte la nuova concorrente ad abbassare i toni e a darsi una calmata. “Sei arrivata da tre giorni Dana, stai rilassata e abbassa il tono” le ha detto la Rossetti. A detta di Dana però, il fatto che sia entrata dopo non la rende diversa dagli altri e crede di poter dire la sua come e quando vuole. Le neo arrivata ha detto che in casa tutti la attaccano senza motivo e che si respira un’aria piena di negatività. Le discussione è andata avanti fino a quando poi Dana ha deciso di andare in camera da letto dove alcuni vipponi hanno ascoltato il suo sfogo. Dana sembrava inoltre molto offesa da una cosa che Milena Miconi le avrebbe detto.

Dana già in crisi al GF VIP: isolata e in lacrime

Dana ha raccontato ad alcuni concorrenti che Milena Miconi l’avrebbe offesa. A quanto pare la concorrente ha un problema con l’udito e a suo dire l’attrice l’avrebbe insultata. La Murgia le ha fatto notare che probabilmente ha capito male ma Dana se l’è presa anche con lei invitandola a non parlare di cose che non conosce. Alla fine Dana ha deciso di prendersi il suo tempo e il suo spazio e si è isolata dal resto del gruppo. Ha quindi mangiato da sola nel cortiletto anche se il parere dei concorrenti è parecchio diverso. Un po’ come il pubblico: molti pensano che sia stata una reazione esagerata e anche voluta, altri che abbia cercato le clip. Insomma finzione o realtà? Spesso sentiamo dire che nella casa tutto viene amplificato, sarà questo ?