Uomini e Donne va in vacanza: Amici 22 cambia orario prima di Natale

Nuovo orario prima di Natale per Amici 22 si va in onda ma al posto di Uomini e Donne

Sentite la magia del Natale nell’aria? Ci siamo quasi, ormai manca pochissimo al giorno più atteso dell’anno. E dopo due anni di pandemia, non vediamo davvero l’ora di trascorrere le feste in compagnia della nostra famiglia e delle persone che amiamo di più. Ma anche in casa, prima e dopo, durante i preparativi, magari con la tv accesa. In questi giorni cambieranno un po’, rispetto al solito, i palinsesti. Ad esempio su Canale 5 non andrà in onda Uomini e Donne, e anche Amici si fermerà ma quest’anno in modo diverso. Uomini e Donne ha salutato il suo pubblico con l’ultima puntata oggi, 21 dicembre 2022. Il programma di Maria de Filippi si ferma e torna in onda il 9 gennaio, come succederà anche Pomeriggio 5. Discorso diverso per Amici. La produzione ha deciso di non fermare il day time del programma di Canale 5 che andrà ancora in onda ma in una fascia oraria diversa.

Uomini e Donne torna il 9 gennaio 2022

Come già detto, Uomini e Donne si fermerà e non andrà quindi in onda nè il 22 nè il 23 dicembre 2022. Il programma di Canale 5 tornerà invece il 9 gennaio alle 14,45. Domani ci sarà una piccola sorpresa per il pubblico. Niente film di Natale ma il talent di Maira de Filippi.

Amici 22 prima di Natale: si cambia orario

Domani quindi, alle 14,10 il pubblico di Canale 5 potrà seguire Terra Amara, a seguire andrà in onda il day time di Amici 22. Cambia quindi anche l’orario del GF VIP: il day time ci aspetta alle 15,20 alla fine del talent di Canale 5. A seguire ben tre episodi di Un altro domani e poi alle 17 il film di Natale che prende il posto di Pomeriggio 5. Mediaset cambia la programmazione anche perchè da domani pomeriggio su Rai 1 la sfida si fa meno ardua. Va in onda infatti Lo zecchino d’oro.

Lo stesso palinsesto ci sarà anche il 23 dicembre, ultimo giorno in cui vedremo il day time di Amici. I ragazzi torneranno l’8 gennaio con la puntata speciale della domenica e poi il 9 gennaio alle 16,10 come sempre.