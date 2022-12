Aereo di Brad per Giaele: finalmente il marito dell’influencer batte un colpo romanticissimo

Oggi per Giaele è arrivato un aereo da parte di Brad che l'influencer ha rischiato di non vedere: la sua reazione

E’ stato un momento a tratti drammatico a tratti romantico a tratti molto divertente…Giaele infatti ha rischiato di non vedere il messaggio aereo che suo marito Brad le ha mandato. Tutto è successo nel pomeriggio del 22 dicembre. Mentre Daniele, Wilma e altri vipponi erano in giardino, sulla casa di Cinecittà è volato un aereo. Purtroppo però Giaele non era in giardino ma i suoi compagni di avventura hanno pensato che fosse per lei. Era infatti una frase in inglese e tutti hanno pensato, visto che il messaggio non aveva una firma precisa, che fosse indirizzato alla De Donà. E’ stata anche Nikita a spiegare a Giaele, che è arrivata in giardino quando ormai l’aereo era andato via, che è certa che si trattasse di un aereo inviato per Brad. Non le ha voluto rivelare subito la frase perchè sperava che l’aereo prima o poi tornasse. Per questo la scena è stata abbastanza simpatica, con Wilma e Daniele che prendevano in giro Giaele e le dicevano che Brad forse aveva pagato poco e quindi il pilota aveva fatto mezzo giro. Giaele intanto commentava: “Sono tre mesi che aspetto un aereo e oggi che è arrivato io non l’ho visto”. Alla fine Nikita ha deciso di rivelare quale fosse la frase del messaggio. “I love you more than world turns” questa la frase scelta da Brad che è una frase d’amore, che i due sposini di dicono spesso, ricorderete che era scritta anche nella lettera per Giaele. La bella influencer quindi ha capito che davvero quell’aereo era per lei, peccato non averlo visto.

Brad batte un colpo per la sua Giaele

Alla fine però l’aereo è passato di nuovo e Giaele si è goduta il messaggio di Brad. “I love you too” ha detto la ragazza guardando l’aereo volare sulla casa del Grande Fratello VIP. Poi ha abbracciato tutte le sue amiche i suoi amici felicissima per il regalo ricevuto. Ha detto che Brad le manca moltissimo e lo ha ringraziato per questo bellissimo messaggio. Il marito di Giaele quindi è ancora lì ad aspettarla e non ha pensato di lasciarla. Un dono prezioso in vista del Natale !