Luisella Costamagna è una furia: “Ascolto il dissenso, non la spazzatura”

E' stanca dopo le tante accuse ricevute Luisella Costamagna e sui social mette insieme la sua versione dei fatti

Torna parlare anche Luisella Costamagna, a poche ore dalla sua vittoria sulla pista di Ballando con le stelle. Lo ha fato sui social e nello studio de La vita in diretta, ospite oggi di Alberto Matano su Rai 1. Alla fine, come le ha ricordato il suo maestro e compagno di viaggio a Ballando, Pasquale la Rocca, quello che conta è la coppa che hanno portato a casa, non le polemiche che in queste ore, sembrano aver avuto il sopravvento. Ma la giornalista, dopo il tutto quello che si è detto e scritto in questi giorni, ha voluto commentare e dire la sua. “Qualche semplice fatto messo in fila” ha scritto su instagram, spiegando che non ama le polemiche e che ha partecipato a Ballando con le stelle perchè è un bel gioco e perchè le piace ballare.

Il duro sfogo di Luisella Costamagna sui social

La giornalista, vincitrice dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle ha quindi voluto commentare così i fatti: “Ora scopro che per qualcuno (una minoranza rumorosa) non è un gioco ma una guerra, il ballo non conta e l’essenziale è proprio la polemica. Le critiche sono legittime, per carità. A differenza di altri, non ho mai cancellato nessun commento, nemmeno i più turpi (ma la pazienza non è infinita: le prossime ingiurie gravi comincio a girarle al mio avvocato). “

E ancora: “Ma posso non tapparmi le orecchie di fronte all’insulto, alla calunnia, a chi offende perfino i miei cari? Ascolto il dissenso, non la spazzatura. La foto che ho pubblicato ieri ferma un momento preciso della finalissima: quello in cui da mezz’ora, con noi impalati in pista, si discuteva non sulla qualità del ballo ma sul mio diritto a essere lì, diritto sancito dal regolamento. ” E fa delle precisazioni: “Un po’ come se un guardalinee fermasse la finale di Champions per mettere in discussione la regola del fuorigioco. Non potevo ascoltare oltre. C’è un regolamento accettato da tutti. È lo stesso che ha decretato le classifiche delle puntate. Il verdetto della giuria fa media con i social (che, per inciso, non sono “il pubblico”, cioè 4 mln di spettatori, ma gli utenti social, su cui ogni concorrente parte avvantaggiato o svantaggiato a seconda dei suoi pregressi bacini di follower). È aritmetica. Limpida.“

E ancora: ” Esattamente come il ripescaggio: eliminati e ritirati sono tenuti a parteciparvi. Senza contare che, mentre altri concorrenti seguivano il percorso di ballo che legittimamente rivendicano, io seguivo un duro percorso di fisioterapia e allenamenti quotidiani. Solo per rispondere a chi ha parlato di “comodità” e di “riposo”.“



Poi ha concluso: “Ecco i fatti. Anzi, no, ne manca uno. Gli esagitati non sono riusciti a mettere da parte gli altri. Quelli che da tre giorni ci esprimono affetto e complimenti per come abbiamo ballato. Sì, perché eccome se abbiamo ballato. A tutti voi, a Milly Carlucci e alla super squadra di Ballando, alla giuria, al mio insuperabile maestro ai concorrenti che hanno gareggiato con impegno e onore, un immenso GRAZIE. E che sia un anno strepitoso.”