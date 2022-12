Ascolti tv, il GF VIP 7 vince a Santo Stefano ma cala ancora. Non brilla Rai 1

Nella serata di Santo Stefano gli ascolti tv sono per il Grande Fratello VIP 7 che vince senza troppe difficoltà

E’ stata una serata di festa quella che il Grande Fratello VIP 7 ha regalato al pubblico di Canale 5 nel giorni di Santo Stefano anche se le litigate non sono mancate neppure a poche ore dal Natale. Il pubblico avrà premiato il reality di Canale 5 oppure no? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto del 26 dicembre 2022 che ci rivelano proprio come è iniziata questa nuova settimana per il programma di Canale 5 ma non solo. Vince nella prima serata di Santo Stefano Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello VIP. La puntata di ieri è stata vista da una media di 2,4 milioni di spettatori con il reality sceso sotto il 20% di share ( e con un notevole calo di spettatori). In generale questa prima serata del lunedì non è stata brillante per le ammiraglie. Gli ascolti sono parecchio deludenti sia per Canale 5 che per Rai 1.

Gli ascolti del 26 dicembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.416.000 spettatori pari al 19.1% di share.

La Bella e la Bestia non brilla come era successo in passato con i film Disney 2.382.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai2 Una Famiglia sotto l’Albero ha interessato 1.369.000 spettatori pari al 7.6% di share. Durante le feste di Natale Rai 2 sta riscoprendo grandi ascolti grazie ai film di Natale.

Su Rai3 Report fa sempre bene ma in calo rispetto al solito , complice appunto la serata di festa. Ieri il programma di Rai 3 è stato visto da 1.427.000 spettatori pari ad uno share dell’8.3%. Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La 7 Tut – Il destino di un Faraone ha registrato 451.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 Se Scappi Ti Sposo segna 458.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Mr Felicità ha raccolto 307.000 spettatori con l’1.8%.