Il ritorno di Antonino Spinalbese al Grande Fratello VIP 7: voci smentite o forse no

Grande accoglienza per Antonino Spinalbese tornato al GF VIP: tutti contenti tranne Edoardo Donnamaria

In questi giorni sul conto di Antonino Spinalbese si è detto un po’ di tutto. Circolano in rete notizie secondo le quali il parrucchiere, sarebbe rientrato con qualche giorno di ritardo nella casa del Grande Fratello VIP 7 non per motivi legati alla quarantena ma per questioni economiche. Si è detto infatti che Antonino avrebbe chiesto più soldi, che il GF ha preferito tenerlo fuori pur di pagare meno. Insomma tante voci confuse che potrebbero essere vere o forse no. Non lo sapremo mai ma sta di fatto che Antonino, è rientrato nella casa e difficilmente sapremo se il suo cachet, in corsa, è aumentato! Oggi comunque il vippone ha fatto il suo ingresso. Una notizia di cui probabilmente i concorrenti erano a conoscenza visto che poche ore fa Edoardo aveva detto ad Antonella durante una discussione di non preoccuparsi, tanto ci sarebbe stato Spinalbese a controllarla in caso di un litigio tra loro. Per cui tutti sapevano che oggi Antonino sarebbe rientrato e infatti non sono sembrati particolarmente sorpresi, gli altri vipponi, nel vederlo nella casa del GF VIP questo pomeriggio, finalmente di nuovo in forma!

ll ritorno di Antonino al Grande Fratello VIP 7

Antonino quindi è entrato mentre tutti erano freezzati per cui ha baciato e ha salutato i suoi amici ( anche i suoi nemici ha persino concesso un bacetto a Nikita, è stato davvero molto generoso. Tutti sono stati molto contenti di rivederlo di nuovo nella casa. Niente bacio per Edoardo, per il Donnamaria solo un buffetto sul volto: “Ciao chicco” gli ha detto Antonino salutandolo. Poi una capatina anche nella stanza segreta di Wilma Goich e alla fine l’abbraccio con tutti che sono tornati alla normalità! Grande felicità soprattutto da parte di Antonella Fiordelisi e Daniele dal Moro. Tanti abbracci anche da Attilio Romita e da Edoardo Tavassi…Insomma tutti molto felici di questo rientro, tutti tranne Edoardo…