Capodanno Gate ad Amici 22 parla l’investigatore social: “uno scandalo, andavano denunciati”

L'investigatore social racconta che cosa è accaduto a Capodanno nella casetta di Amici 22 parla di fatti scandalosi, da denuncia

Con chi abbia parlato Alessandro Rosica, l’investigatore social, noi non possiamo saperlo ma nelle sue storie sui social si è molto sbilanciato entrando nel merito del Capodanno Gate e raccontando quello che sarebbe accaduto nella casetta di Amici 22 la sera del 31 dicembre e la notte del primo gennaio. Alessandro Rosica, conosciuto come l’investigatore social, ha spiegato nelle sue storie su instagram di aver parlato con una fonte più che affidabile e di aver finalmente scoperto tutto quello che è accaduto. E parla di fatti gravissimi che poi avrebbero a che fare con la noce moscata o con le teorie circolate in questi giorni sui social. Inoltre Rosica spiega che vista la gravità di quanto accaduto, se avesse avuto modo di decidere, avrebbe mostrato tutti i video. Lo avrebbe fatto anche perchè i parenti da fuori continuano a minimizzare, come ha fatto anche il fratello di Wax dicendo che non è successo nulla a Capodanno, e invece, con le prove, avrebbero solo dovuto vergognarsi per quanto accaduto.

“Ma secondo voi Maria e la Fascino cacciano delle persone senza motivo? Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia e di altra roba” ha detto l’investigatore social nelle sue storie. E ha continuato: ” C’è tanto altro dietro credetemi. Tempo al tempo e saprete tutto, presto conoscerete la verità. Ho saputo dettagli sconcertanti ma oltre all’uso di certa roba, anche altra roba schifosa, roba schifosa. Se non è solo l’uso di roba è anche un’altra roba. Due sono le cose, che puoi fare dentro una casa?“.

Il Capodanno Gate e le rivelazioni di Alessandro Rosica: fatti da denuncia

Il Rosica sui social ha spiegato: “Non posso dire altro perché l’ho saputo da l’unica persona che mi poteva dire tutto. Quindi non fatemi litigare con questa persona. Vedete che tutte le cose le sanno quelli che lavorano ad Amici e i ragazzi. Comunque gli eliminati non possono negare, ci stanno le telecamere e chi doveva vedere ha visto. Maria e la produzione si è comportata benissimo, certe cose nessuno le avrebbe permesse. Ripeto, cose gravissime, oltre a quella roba, anche altra roba non ammessa lì dentro. La produzione ha agito nel migliore dei modi.”

E anche Amici quest’anno, proprio come il Grande Fratello VIP, ha il suo scandalo, e forse chissà conosceremo maggiori dettagli quando questa edizioni sarà finita. Rosica comunque ha aggiunto: “Una cosa del genere non è mai successa prima nel programma. Questi andavano denunciati altro che. Ormai avete capito tutto ragazzi. La fonte che me l’ha detto è affidabile altrimenti non avrei parlato.“

Dalle sue parole non si comprende in modo definitivo quello che è accaduto ma ben si capisce che è una cosa molto molto grave, tanto che viene detto che è anche peggio di quello che è successo nella casa con Marco Bellavia: ” Questa roba in tv non dovrebbe succedere, ma nemmeno nella vita reale. Guardate che questa cosa è molto peggiore del caso Bellavia del GF Vip. E poi non l’hanno fatto una sola volta, l’hanno fatto, rifatto e rifatto sapendo di essere ripresi, perché non erano in sé”.