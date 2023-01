Il fratello di Wax sui social: “A Capodanno non è successo un caz**”. Arisa tace

Il fratello di Wax sui social racconta la verità su quello che è successo nella casetta a Capodanno. Le ultime news su Amici 22

Nuova puntata di Amici 22 nuove ipotesi su quello che potrebbe essere accaduto a Capodanno. I prof parlano, i ragazzi anche. Chiedono scusa, si rendono conto di aver sbagliato, provano ad andare avanti. Ammettono gli errori, lo hanno fatto NDG, Maddalena e Samu. E Wax? Per il momento il cantante di Arisa è apparso solo nel day time di ieri, ma non abbiamo ancora visto il suo di confronto con la professoressa. Restiamo dunque in attesa di capire che cosa dirà Arisa a Wax anche se a detta di molti spettatori, avrebbe dovuto prendere la stessa decisione di Rudy ed eliminare il suo allievo. Se Arisa per ora tace parla invece il fratello di Wax. Va ricordato che il silenzio di Arisa potrebbe dipendere solo dalla decisione dei montaggi, magari anche lei ha parlato subito dopo con il suo allievo, e vedremo quanto accaduto nel day time di domani. Nel frattempo appunto, dai social è stato il fratello di Wax a dire che cosa sta succedendo. Con un video su tik tok, ha spiegato che in questi giorni ha parlato con suo fratello e che quindi lui sa, sa bene che cosa è accaduto a Capodanno. E il commento fatto è stato parecchio significativo: “A Capodanno, nella casetta di Amici, non è successo un cazz*”. Sono state queste le parole del fratello di Wax sui social. Il giovane ha chiesto anche rispetto nei confronti della sua famiglia, dell’educazione che hanno ricevuto. In queste ore, Wax è finito sotto accusa anche perchè le parole dei prof sono state molto significative. Tutti hanno parlato del gatto e della volpe, il che lascerebbe pensare al fatto che Wax e Tommy siano stati l’ideatori del piano o di quello che è accaduto a Capodanno. Oggi Emanuel Lo ha parlato del “gatto e la volpe” invitando Samu a non farsi mai più condizionare da altre persone. E poi ovviamente ci sono state le parole di Maria de Filippi, che ha parlato di un gran coglion* riferendosi a Wax come il capo branco della situazione.

Il fratello di Wax lo difende sui social

Le parole del fratello di Wax stanno facendo il giro dei social ma è chiaro che molte persone non stanno dando credito a quanto raccontato dal ragazzo. Perchè è chiaro che questo è il momento di ammettere, prendersi le colpe, assumersi le proprie responsabilità e andare avanti, visto che c’è stata un’altra occasione data. E invece le parole del fratello di Wax che minimizzano, assolvono il cantante, non fanno bene in primis a lui. Una cosa vera che molti spettatori di Amici 22 fanno notare sui social è che se i video fossero stati mostrati, ci sarebbe stata più chiarezza e meno parole.