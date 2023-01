Maria De Filippi nera con Wax gli dà del coglion* capobanda

Wax il capo banda e Maria De Filippi è nera non sopporta più la maleducazione dopo quello che è successo a Capodanno

Nella puntata di Amici 22 in onda oggi alla fine ben poco si è saputo su quello che è accaduto a Capodanno ma è apparso più che evidente che professori e produzione siano davvero stufi di quello che hanno fatto quest’anno gli allievi. Lo si è capito dalle parole di Rudy, che ha deciso di fare a meno di uno dei suoi allievi più forti, Tommy Dali e anche da quelle di Maria de Filippi. E se probabilmente non mancasse così poco al serale, i provvedimenti verso i ragazzi che hanno commesso qualcosa di molto grave, sarebbero stati ben più severi ( forse le eliminazioni sarebbero state di massa). Immaginiamo che Maria abbia detto molto a chi è stato punito, che tutti siano stati strigliati per bene ma oggi ha fatto ben capire che non la pasceranno liscia e che non si sbaglia più. La rabbia di Maria è emersa anche dalle sue parole contro Wax. Mentre Arisa spiegava il provvedimento che aveva deciso di prendere, Wax le ha dato le spalle e Maria lo ha subito ripreso, facendo notare che è maleducazione dare la spalle a una persona che ti sta parlando. Arisa ha fatto capire che non le dava fastidio ma Maria ha subito replicato: “No è maleducazione e io inizio a essere stanca della loro maleducazione”. Del resto, che l’abbiamo fatta molto grossa, è evidente, anche se a quanto pare, al momento, resta tutto top secret.

L’ira funesta di Maria de Filippi cade su Wax

“È proprio una roba da sfigati, tu sei stato il capo banda” sono state le parole di Arisa prima della sfida di Wax, che poi ha vinto avendo quindi la possibilità di restare nella scuola. Maria ha replicato così: “Il capobanda è il più cogli*ne di tutti, questa è la verità”. Visti i precedenti era abbastanza chiaro che Wax fosse un po’ la mente di tutto quello che è accaduto nella casetta di Amici l’ormai famosa notte di Capodanno ma a questo punto perchè non punirlo in mood più severo? Forse Arisa ancora una volta è stata troppo morbida? Vedremo se settimana prossima andranno un po’ meglio le cose ma visto che la cosa fatta, è stata parecchio grave, l’arrabbiatura di Maria potrebbe non passare, soprattutto perchè in questa storia, i capetti della situazione, quelli che prima di Amici “vivevano in strada” hanno coinvolto altre persone, incluso Samu che è il più piccolo. Non che si giustifichino le persone che si sono fatte trascinare ma se non avessero avuto stimoli e suggerimenti, forse sarebbe stato diverso.