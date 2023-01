Amici 22, Sfide e provvedimenti dopo i fatti gravi di Capodanno: il pubblico chiede la verità

Il pubblico di Amici 22 vuole sapere la verità sui fatti di Capodanno e chiede stesso destino per tutti i colpevoli

E’ iniziata da pochissimi minuti la puntata di Amici 22 durante la quale, i ragazzi che a Capodanno si sono macchiati di un peccato gravissimo, sono stati puniti. Per loro delle sfide immediate o provvedimenti ancora più severi, come nel caso di Tommy Dali che è stato espulso dalla scuola per volere di Rudy Zerbi. Il pubblico aspetta da giorni questa puntata per capire meglio che cosa è accaduto nella casetta la notte di Capodanno ma, come vi avevamo già detto, la risposte non ci sono. E’ stata Maria a spiegare meglio la situazione: “Voi sapete che cosa è successo, i professori hanno visto il video, i vostri compagni hanno visto il video, voi avete visto il video insieme a loro ma io ho deciso di non mostrarlo” ha detto Maria de Filippi che ha spiegato che sarebbe un pessimo esempio per i giovani che a casa guardano il talent di Canale 5. Il problema è che da tempo, Amici non è solo un talent ma è anche un reality ed è per questo che il pubblico vorrebbe avere risposte, vorrebbe sapere di più. Molti spettatori stanno commentando sui social, scrivendo che avrebbero voluto sapere di più. E che se davvero i ragazzi hanno fatto qualcosa di così grave, avrebbero dovuto tutti lasciare la scuola, senza neppure avere la possibilità di sfidarsi. Sono tante le considerazioni fatte, molti pensano che Rudy abbia preso la giusta decisione. Ma ci sono anche tanti attacchi alla produzione: da mercoledì l’attesa per questa puntata ma poi in realtà, non si è saputo nulla. Perchè non parlare di quello che è successo?

Il pubblico di Amici 22 non ci sta

Tra i vari commenti sui social, mentre la puntata è in onda: “Il problema è che non essendo un esempio per tutti i giovani, questi ragazzi andrebbero squalificati. Altrimenti chi vede questo comportamento pensa che non sia così grave. Perché far fare la sfida ai colpevoli è un premio per loro e non una punizione. Mi dispiace ma questo è l’anno peggiore di AMICI.” E ancora: “Ben fatto…anche gli altri,dovrebbero seguirlo,ma evidentemente tutto fà spettacolo. Siccome è bravo/a,chi và in sfida,anche sbagliando, dando un cattivo esempio, resta.” E poi: ” Li dovevano cacciare tutti..ma chi si credono di essere sti imbecilli..mo si abbracciano ancora,questi non hanno ancora capito la gravità di ciò che hanno fatto.” Tra gli altri commenti: “La regola è uguale per tutti……quindi secondo il mio giudizio e penso per milioni di persone,devono uscire tutti e sei i ragazzi dal programma.”